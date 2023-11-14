 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Бизнес столкнулся с «круговоротом рублей» из-за требования продажи валюты

«Ведомости»: в бизнесе возник круговорот рублей из-за требования продажи валюты
Экспортеры, получающие выручку за рубежом в рублях, вынуждены покупать на них валюту, чтобы продать на российском рынке согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки. Ряду компаний сложно делать это из-за санкций
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские компании столкнулись с необходимостью двойной конвертации рубля: если национальная валюта поступает на зарубежные счета экспортеров, последним приходится менять ее на иностранную, переводить в банки России и там снова менять на рубли, уже на внутреннем рынке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники из бизнес-среды и федеральных органов власти.

Один из собеседников назвал ситуацию «круговоротом рублей». Представители бизнеса заявили, что находящиеся под санкциями компании из-за необходимости прибегать к такой схеме испытывают трудности, поскольку ограничены в использовании иностранной валюты.

Требование об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров президент Владимир Путин подписал чуть больше месяца назад. Оно коснулось 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Позднее правительство уточнило, что требование затрагивает и дочерние компании предприятий за границей.

Экспортеров обязали зачислять не менее 80% валютной выручки на счета в России в течение 60 дней с момента ее получения; продавать не менее 90% от зачисленного в течение двух недель, а также не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

Газета отмечает, что описанная проблема возникла из-за формулировки последнего обязательства: в нем не уточняется валюта выручки. Минфин подтвердил изданию, что новые правила подразумевают двойную конвертацию рублей.

«Если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней, для того чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки, полученной в соответствии с условиями внешнеторгового договора, зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в уполномоченном банке иностранной валюты», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте на РБК Pro
Ребенок проводит слишком много времени в смартфоне. Как это исправить
«Бразильское чудо»: как добилась успеха самая необычная компания в мире
«Сами работайте за такие деньги»: как тактично отказаться от оффера
«Пузырь всего»: Кийосаки предрек величайший крах экономики за всю историю

Источник газеты, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей, отметил, что бизнес хотел бы добиться возможности более свободно распоряжаться зарубежными рублевыми доходами. Собеседник издания из числа федеральных чиновников заявил, что если компания сталкивается со сложностями при исполнении валютных требований — например, если бóльшая часть ее выручки рублевая, — то нужно обратиться в правкомиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Если экспортер разъяснит свою позицию, ему могут позволить не прибегать к механизму двойного обмена рублей и валюты.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Валюта продажа валютной выручки Минфин
Материалы по теме
В Госдуме предложили штрафовать за непродажу валютной выручки
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах властей по контролю над валютными потоками
Экономика
Требование о продаже валюты затронуло иностранные «дочки» экспортеров
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 09:15
«Сами работайте за такие деньги»: как тактично отказаться от оффера Pro, 09:15
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 09:03
Новый владелец «Иль де Ботэ» рассказал о сделке с LVMH Бизнес, 09:01
Новый владелец «Иль де Ботэ» — РБК: «Есть много брендов без заморочек» Бизнес, 09:00
Рублев послал болельщика во время матча с Медведевым Спорт, 08:56
Перевод денег в Китай: обзор условий ведущих российских банков Pro, 08:47
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 08:43
Минобороны отчиталось о сбитых дронах в четырех областях России Политика, 08:43
В Орловской области силы ПВО сбили украинский беспилотник Политика, 08:40
После ДТП в Москве с двумя автомобилями и такси возбудили уголовное дело Общество, 08:36
В Москве на голубой ветке метро человек упал на рельсы Общество, 08:27
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
В Никарагуа лишили гражданства экс-главу петербургского НИИ вакцин Политика, 08:12