Бизнес столкнулся с «круговоротом рублей» из-за требования продажи валюты

Экспортеры, получающие выручку за рубежом в рублях, вынуждены покупать на них валюту, чтобы продать на российском рынке согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки. Ряду компаний сложно делать это из-за санкций

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские компании столкнулись с необходимостью двойной конвертации рубля: если национальная валюта поступает на зарубежные счета экспортеров, последним приходится менять ее на иностранную, переводить в банки России и там снова менять на рубли, уже на внутреннем рынке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники из бизнес-среды и федеральных органов власти.

Один из собеседников назвал ситуацию «круговоротом рублей». Представители бизнеса заявили, что находящиеся под санкциями компании из-за необходимости прибегать к такой схеме испытывают трудности, поскольку ограничены в использовании иностранной валюты.

Требование об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров президент Владимир Путин подписал чуть больше месяца назад. Оно коснулось 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Позднее правительство уточнило, что требование затрагивает и дочерние компании предприятий за границей.

Экспортеров обязали зачислять не менее 80% валютной выручки на счета в России в течение 60 дней с момента ее получения; продавать не менее 90% от зачисленного в течение двух недель, а также не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

Газета отмечает, что описанная проблема возникла из-за формулировки последнего обязательства: в нем не уточняется валюта выручки. Минфин подтвердил изданию, что новые правила подразумевают двойную конвертацию рублей.

«Если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней, для того чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки, полученной в соответствии с условиями внешнеторгового договора, зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в уполномоченном банке иностранной валюты», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник газеты, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей, отметил, что бизнес хотел бы добиться возможности более свободно распоряжаться зарубежными рублевыми доходами. Собеседник издания из числа федеральных чиновников заявил, что если компания сталкивается со сложностями при исполнении валютных требований — например, если бóльшая часть ее выручки рублевая, — то нужно обратиться в правкомиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Если экспортер разъяснит свою позицию, ему могут позволить не прибегать к механизму двойного обмена рублей и валюты.