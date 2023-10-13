Правительство раскрыло параметры обязательной продажи валютной выручки

Российские экспортеры должны будут зачислить на счета в России не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента их получения. Продавать в России они будут от 90% зачисленных средств, но не менее 50% от каждого контракта

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Экспортеры должны будут зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, продавать — 90% от этого объема. Это следует из сообщения аппарата правительства.

Требования вступят в силу 16 октября.

О введении требования обязательной продажи валютной выручки стало известно 11 октября. Решение президента коснется 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Названия компаний, которые будут обязаны продавать выручку, раскрывать не станут, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В аппарате правительства пояснили, что

Зачислять не менее 80% выручки на счета в России экспортеры должны в течение 60 дней с момента получения валютной выручки;

Продавать не менее 90% зачисленной на российские счета валютной выручки они обязаны в течение двух недель;

При этом продавать компании должны не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

Решение об обязательной продаже валютной выручке коснется 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса, отмечали в правительстве.

Вице-премьер Андрей Белоусов пояснял, что этими мерами власти намерены «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций».

Президент Владимир Путин заявил, что проблема связана «с определенной разбалансировкой денежных потоков». По его словам, есть основания полагать, что рубль колеблется, поскольку валютная выручка не возвращается в достаточном объеме. «Посмотрим, как будет работать инструмент. <...> На мой взгляд эффект будет», — добавил он, выступая на саммите лидеров СНГ в Бишкеке.