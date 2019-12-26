«Жду еще больше удачи в любви»: что власть и бизнес ждут от 2020 года

В преддверии Нового года РБК спросил бизнесменов, топ-менеджеров, чиновников и визионеров, чего они ждут в 2020 году. Поход на Килиманджаро, возобновление интереса к радио, стабильность в политике и другие ответы — в материале РБК

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

«Для российской промышленности и торговли 2020 год обещает быть действительно насыщенным: перед отраслями стоит много задач, которые предстоит решить, конечно с помощью и поддержкой государства. Благодаря льготным займам Фонда развития промышленности только в 2019 году открыто более 80 производств в машиностроении, химии, металлообработке и других отраслях промышленности. В следующем году прогнозируем, что количество новых производств будет не меньше, чем в 2019 году.

Что касается наиболее важных, системных моментов, то в первую очередь я скажу, конечно, о реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В следующем году планируется реализовать уже второй регуляторный пакет по либерализации экспортной деятельности — будет расширен охват нулевой ставки НДС, сняты дополнительные административные и логистические барьеры. Планируем ввести еще один очень важный для экспортеров инструмент — единый транспортный документ, который позволит повысить эффективность регулирования прямых смешанных и комбинированных перевозок. Мы также рассчитываем на дальнейшую экспансию единого рынка ЕАЭС в различные секторы услуг.

Также хочу напомнить, что 2020 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия российских народов. Поддержка народных художественных промыслов — одна из важнейших задач Минпромторга России. Еще одно важнейшее событие, которое ждет нас в 2020 году, — всемирная выставка ЭКСПО в Дубае. Мы надеемся, что наша экспозиция сможет как продемонстрировать возможности российской промышленности и сельского хозяйства, так и ознакомить посетителей со всего мира с русской культурой».

Сергей Чемезов, генеральный директор «Ростеха»

«Одним из главных трендов 2020 года я бы назвал фокус на экологию. Это вызов, в том числе для «Ростеха», так как мы находимся на острие этой темы. Нас много критикуют, что объяснимо. Мы решаем вопросы, которые до нас на практике не решались. Первыми начали двигать проекты по ликвидации свалок, «нулевому» захоронению отходов и т.д. Сейчас с партнерами инвестируем серьезные средства в строительство заводов по термической переработке отходов в энергию. Это технологии, которые применяются во всем развитом мире, в том числе в большинстве европейских стран. Но в России это натыкается на непонимание. Значит, плохо объясняем людям. Значит, надо больше разговаривать, объяснять. Будем с утроенной энергией этим заниматься в 2020 году, чтобы уровень экологической грамотности повышался.

Кроме того, завершится интеграция с ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация. — РБК), после чего «Ростех» можно будет по праву назвать авиастроительной корпорацией. В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли. Надо ставить на крыло проект МС-21 («Магистральный самолет XXI века», проект семейства пассажирских лайнеров совместно разрабатывают корпорация «Иркут» и ОКБ Яковлева». — РБК) — мы приступим к изготовлению первых серийных самолетов для авиакомпаний. Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57. Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему.

Чего желают корпорации? Выстоять и развиваться, несмотря на санкции и передаваемые нам проблемные активы, которые, будем честны, сдерживают наши темпы. Тем не менее мы ставим новые планки по выручке, экспорту продукции, развитию гражданских производств. Уверен, что прорвемся. Гособоронзаказ выполним, объемы гражданской продукции нарастим — для нас это стабильный тренд уже несколько лет.

Для себя лично хочу хотя бы на новогодних праздниках провести больше времени с семьей — собраться всем кругом с детьми на несколько дней. А ближе к лету договорились с Сергеем, младшим сыном, опробовать новый электромотоцикл «Калашникова». В молодости у отца был «Иж», брал его погонять — приятные воспоминания. Сейчас на ижевском заводе делают очень красивую и современную технику. Сын увидел, загорелся этой идеей».

Алишер Усманов, основатель USM, меценат

«Жду побед наших спортсменов вопреки выпавшим на их долю невзгодам на Олимпийских играх, чемпионате Европы по футболу и других международных соревнованиях. Надеюсь на их хорошую спортивную злость.



Жду диалога между крупнейшими державами мира и геополитической нормализации, осознания бесперспективности санкций и торговых войн.



Жду новых больших проектов в области культуры и искусства, укрепляющих добрые отношения между народами и воодушевляющих людей.



И жду еще больше в любви удачи!»

Александр Винокуров, президент и основатель Marathon Group



«В следующем году Marathon Group планирует работать над дальнейшим улучшением результатов компаний, акционерами которых мы уже являемся. Амбициозные планы поставлены перед «Магнитом», и мы верим, что усилия команды и рыночная ситуация позволят взять высокую планку. Ожидаем продолжение роста сектора QSR в России. Продолжим заниматься выводом новых иммунобиологических препаратов на российский рынок. Кроме этого у нас есть ряд проектов в продвинутой стадии. Надеюсь, что в следующем году мы добавим динамики российскому M&A-пространству.



Конечно, этот год будет чрезвычайно важным для всех российских спортсменов. Мы особенно переживаем за спортсменов нашей велокоманды Marathon-Tula, которые на протяжении последних лет показывали высокие результаты на международных соревнованиях и, безусловно, достойны представлять Россию на Олимпиаде. Поэтому верим в лучшее и ждем побед».

Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ

«В Новый год Россия входит с крепким бюджетом, солидными резервами, низкой инфляцией и устойчивым финансовым сектором. Рассчитываю, что серьезный позитивный импульс экономике страны в 2020 году даст реализация нацпроектов. За цифрами темпов роста должно стоять фактическое улучшение качества жизни граждан. В будущем году Банку ВТБ исполняется 30 лет. Юбилей встречаем с новыми большими целями. Вдохновение для их достижения будем находить, как и всегда, в самой работе, а также в общении с близкими и любимыми людьми».

Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-банка

«В 2020 году Альфа-банку исполнится 30 лет — три декады непрерывного лидерства и результативности. Даже сейчас, когда экономика в целом никак не нащупает основу для уверенного роста, в каждой сфере бизнеса лучшие и сильнейшие игроки смогут продемонстрировать выдающиеся результаты. Главные факторы успеха в сегодняшнем быстро меняющемся цифровом мире — это, как и десять, сто или тысячу лет назад, люди и корпоративная культура».

Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка

«В 2020 году мы продолжим запускать на рынок революционные продукты и сервисы, которые помогут нам и дальше ставить шах и мат нашим конкурентам из числа экосистем».

Михаил Скигин, председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала

«От наступающего 2020 года жду стабильности — в политике, внутренней и внешней, и на нефтяном рынке, который так зависит от политики. В целом в экономической жизни есть все поводы для оптимизма. В 2019 году скважин пробурено достаточно, нефти добыто и переработано тоже.



Очень хотелось бы, чтобы в новом году все части российского общества стали лучше друг друга слышать и больше друг друга уважать, чтобы между властью и обществом, и предпринимателями как частью общества наладился полноценный диалог. История России богата, как ни у одной другой страны. В ней есть и великие достижения, и периоды, о которых не очень хочется вспоминать. Но обращаться нужно ко всем периодам истории, как минимум чтобы выучить необходимые уроки. Хочется, чтобы в следующем году мы начали почаще оглядываться в прошлое и не повторяли ошибок.



А если о личных планах, очень жду наступления 2020 года, чтобы со старшими сыновьями уже более или менее серьезно заняться альпинизмом. Мы потренировались на относительно невысоких склонах в Швейцарии, забирались на гору Синай и трехтысячник Фансипан — самую высокую гору Вьетнама. Теперь можно замахнуться на более серьезные вершины, пока думаем о Килиманджаро».

Араз Агаларов, президент Crocus Group

«Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходной части населения в принципе невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать.

С другой стороны, сегодня налажено хорошее администрирование со стороны налоговых органов — собираемость налогов растет, при этом само налоговое бремя достаточно высокое. Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным. И в следующем году все поймут, что то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать. И чем раньше на это обратят внимание — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, тем лучше будут результаты».

Татевик Карапетян, первый вице-президент группы компаний «Ташир»

«Однозначно работы в следующем году будет много. Говоря о рынке строительства, приоритетном для нас, то он переживает настоящий бум. В уходящем году в Москве было введено беспрецедентное количество недвижимости, в 2020-м тенденция к увеличению объема строительства определенно продолжится. Для нас как для крупнейшего девелопера это время больших возможностей для реализации масштабных многофункциональных проектов на пересечении интересов бизнеса, города и его жителей. Будем работать».

Андрей Гурьев, гендиректор «Фосагро»

«В начале 2019 года по поручению президента Владимира Путина в России начали разработку национального «зеленого» стандарта экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Один из ключевых принципов инициативы, призванной гарантировать безопасность продуктов питания для населения, — прослеживаемость по всей линии производства: от уникальной по своей экологичности сырьевой базы российской отрасли минеральных удобрений для растениеводов и минеральных кормовых добавок для животноводства до реализации «зеленых» продуктов питания конечному потребителю. В 2020 году мы ждем внесения соответствующего законопроекта в Государственную думу и его скорого принятия.



В 2020 году России перейдет председательство в БРИКС. Мероприятия, которые пройдут в России, станут прекрасной возможностью интенсифицировать хозяйственные связи между странами блока, увеличить товарооборот России со странами БРИКС, тем более что все предпосылки для этого есть.



Следующий год — олимпийский. Мы в «Фосагро» будем болеть за всех наших спортсменов, которые выступят в Токио, но как многолетние партнеры Всероссийской федерации художественной гимнастики с особой теплотой и энергией — за наших потрясающих художественных гимнасток. Не сомневаюсь, что наша команда во главе с Диной и Ариной Авериными подтвердит статус безоговорочно лучшей в этом самом красивом виде спорта на планете».

Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok

Передал свой ответ через адвоката Дмитрия Клеточкина. Калви находится под домашним арестом по уголовному делу о хищении 2,5 млрд руб.

«2019 год был тяжелым и непростым для меня и особенно для моих коллег, трое из которых несправедливо находятся в тюремном заключении, несмотря на все представленные доказательства, показывающие нашу невиновность перед предъявленными нам уголовными обвинениями. Я надеюсь, что в 2020 году мы все будем освобождены и объединимся с нашими семьями и что мы вернемся к продуктивной и успешной работе в фонде Baring Vostok. Я также надеюсь, что внимание, которое привлекло наше дело, и широкая поддержка, полученная от российского бизнес-сообщества, приведут к реформам, которые ограничат повторение таких событий в будущем, и к укреплению российского инвестиционного климата».

Дмитрий Конов, председатель правления «Сибур Холдинга»

«Я думаю, уходящий год для нашей отрасли был непростым и 2020 год будет таким же, поскольку по многим видам нефтехимической продукции спреды между ценами на сырье и ценами на продукцию находятся на многолетнем минимуме. Очень сложно принимать многомиллиардные инвестиционные решения, а почти все решения в нефтехимии такие в низкой фазе отраслевого цикла.

Экология с каждым годом становится все более несущей деталью экономической архитектуры как на глобальном, так и на локальном уровне. Для нефтехимии, как и для многих индустрий, это вызов, но уверен, нам есть что предложить обществу.

А еще следующий год особенный для нас тем, что «Сибуру» исполнится 25 лет — серьезный возраст для российской компании. В целом вижу много интересных и полезных задач, которые точно не дадут мне и моим коллегам расслабиться и потерять интерес к тому, чем мы занимаемся. Чего и желаю всем искренне в новом году».

Максим Шубарев, председатель совета директоров холдинга Setl Group

«От 2020 года жду стабильности. Год уходящий был богат на изменения в законодательстве, и потому хочется верить, что впереди нас ждет период спокойной планомерной работы, без сюрпризов. В задачах нашей компании в следующем году — ввод более 1 млн кв. м нового жилья, передача квартир нескольким десяткам тысяч новоселов, завершение более десяти школ и детских садов».

Василь Лацанич, глава ПАО «ВымпелКом»

«От 2020 года жду [разрешения в России] e-sim (электронной сим-карты. — РБК), самоидентификации (возможности подтверждать личность абонента дистанционно, по аналогии с тем, как это сейчас делают, например, сервисы каршеринга. — РБК), 5G (мобильной связи пятого поколения. — РБК). В списке новогодних пожеланий — рационализация рынка: уменьшение неправильной конкуренции и большое развитие технологий.

В отношении экономики в целом я глобалист: мир с глобально интегрированными направлениями развивается лучше и качественнее, чем когда происходит сепарация в виде американско-китайских войн, Brexit, фокуса некоторых стран исключительно на внутреннее развитие. Мне кажется, это ограничение развития. Мы как технология, которая связывает людей, хотим связывать все — от семьи до мира. Для нас лучшее развитие, когда люди становятся более открытыми, больше ездят, делятся друг с другом тем, что у них есть, развивают sharing-экономику — мы хотим в ней участвовать».

Алексей Корня, глава МТС

«В уходящем году мы проделали большую работу по укреплению лидерства на базовом телекоммуникационном рынке в России и развитию новых направлений. МТС входит в 2020 год с новой стратегией и намерена сосредоточиться на построении вокруг клиента комплекса полезных и удобных цифровых сервисов. Наша задача состоит в том, чтобы построить эффективную и комфортную продуктовую экосистему для пользователей, коммерческих предприятий и государства. Мы оптимистично смотрим на будущий год как на период, когда новые технологические проекты из тестовых и пилотных перейдут в статус готовых решений и коммерческих запусков».

Геворк Вермишян, генеральный директор «МегаФона»

«Я надеюсь, что 2020 год станет для всех годом активного развития и новых возможностей. Импульсом для роста экономики страны может стать развитие стандарта связи пятого поколения. Интернет вещей, «умные» города, беспилотный транспорт, телемедицина — внедрение стандарта 5G позволит изменить к лучшему жизнь каждого человека и обеспечить развитие целых отраслей промышленности.

<...> Бизнес в России становится более зрелым и ответственным. В 2020 году компании должны будут уделять больше внимания добросовестному использованию данных и защите информации».

Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа», президент НМГ «Студия»

«В наступающем году я жду настоящего сражения между телевизионными вещателями на поле интернет-платформ. Разогретый Netflix рынок SVOD- и AVOD-платформ привлек внимание телеканалов — основных медиаигроков. <...> Практически все крупные вещатели во всех странах запустили собственные SVOD-платформы. Контентные стратегии, разумеется, отличаются, но главные общие черты — это доступ аудитории к ТВ-контенту в интернете, в том числе стриминг и показ до эфира, конкуренция за права на большие международные хиты, спортивные трансляции. Именно вещатели постепенно становятся главными игроками в интернете, и именно между ними развернется основная борьба за аудиторию. <...> В 2020-м нас ждет увлекательная гонка собственных производств, от которой мы вправе ожидать интересных и запоминающихся проектов».

Дмитрий Чернышенко, гендиректор «Газпром-Медиа»

«От 2020 года я жду развития экосистем и появления новых игроков в этом элитном клубе тяжеловесов, а вместе с ними и прорывных технологий. За технологиями подтянутся и новые тренды. Пока медиаиндустрия на распутье: много направлений, велик темп гонки за внимание потребителя контента. Предвижу возобновление интереса к радио, у которого огромные возможности в сфере digital. <...> Телевидение при этом будет успешно расширять возможности монетизации контента, оставаясь основным обладателем компетенций по его созданию».

Зарина Догузова, глава Федерального агентства по туризму

«В 2020 году моя задача — мотивировать россиян больше путешествовать по России. Помимо системной работы Ростуризма по развитию отрасли я планирую самостоятельно ездить по стране в короткие поездки выходного дня.

<...> Я хочу открывать страну заново как турист, вместе со всеми. В России огромное количество уникальных и просто интересных мест, куда можно поехать, о которых мало известно и которые можно популяризировать через короткие поездки. Мы видим в них большой потенциал для туризма в нашей стране.

В следующем году мы ожидаем дальнейшего роста внутреннего турпотока».

Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора

«В 2019 году завершился этап включения в систему электронной ветеринарной сертификации всего спектра животноводческой продукции, включая готовую молочную. Теперь в наших руках есть эффективнейший механизм для обеления рынка. Мы располагаем огромным объемом данных, которые при правильном анализе дают возможность выявлять недобросовестных предпринимателей и пресекать различные схемы незаконного оборота продукции. В новом году жду хороших результатов от этой работы. Также надеюсь, что удастся на новый уровень вывести прослеживаемость растительной продукции, в том числе зерна».

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5 Retail Group

«Чем больше мы в ретейле говорим о высоких технологиях, тем глубже мы погружаемся в базовые процессы. В этом году мы научили робота закупать простые бакалейные товары для магазинов, а искусственный интеллект — следить за наличием товара на полке. Мы называем это цифровой трансформацией, и это главный тренд уходящего года для нас.

Второй значимый тренд, который станет более явным в будущем году, — это ответственное потребление, социальные и экологические аспекты цепочки создания и потребления продуктов и их упаковки. Мы станем одним из активных участников этого движения».

Ян Дюннинг, президент, генеральный директор розничной сети «Магнит»

«В следующем году приоритетом для «Магнита» будет эффективность существующего бизнеса. Мы будем наращивать экспертизу в каждом из наших форматов, улучшать ассортимент и CVP (ценностное предложение. — РБК) в целом — именно в этом сейчас мы видим основной драйвер роста продаж. Подход к развитию сети будет более консервативным. Собственно, мы уже его реализуем. Наша сильная сторона — мультиформатность, мы хотим стать «своими» в рамках основных базовых покупательских миссий. У нас есть собственное производство продуктов питания на юге России, мы контролируем качество от поля до полки и хотим, чтобы наш покупатель знал это и ценил.

<...> В целом отрасль продолжит оказывать влияние на общую ситуацию в экономике. Численность населения и располагаемые доходы жителей не растут, а значит, конкуренция за покупателя обостряется. На этом фоне вдвойне становятся важны технологии, которые позволят еще глубже изучить покупателя и давать ему то, что он хочет прямо здесь и сейчас, а порой даже предсказать его желания. Думаю, что 2020 год будет богат на запуск новых клиентских сервисов».

Сергей Михайлов, гендиректор группы «Черкизово»

«В следующем году мы планируем расширить нашу работу с направлениями фуд-сервис и HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe — сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства общественного питания и гостиничного хозяйства. — РБК). Россияне все чаще пользуются сервисами по доставке еды и питаются вне дома. Вероятно, эта тенденция сохранится при условии, что доходы населения останутся стабильными. Также мы хотим продолжать наращивать объемы наших экспортных поставок как за счет расширения присутствия нашей продукции на рынках, где мы уже работаем, так и за счет выхода в новые страны. Основной интерес для нас представляют Юго-Восточная Азия, страны Ближнего Востока и Африки. В направлении экспорта одним из самых ожидаемых событий является открытие рынка Китая для российской свинины».

Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса

«Следующий год в нашем представлении станет переломным для всего рекламного рынка — в России и в мире в целом. Глобальный тренд увлечения интернет-рекламой проходит, иллюзии брендов по привлечению новых потребителей и увеличению продаж за счет краткосрочных рекламных активаций не оправдались.



<...> В 2020 году мы ожидаем обратного притока бюджетов на брендированную рекламу, эффективным лидером в которой является ТВ».

Михаил Дубин, председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий

«Думаю, в 2020 году изменится ландшафт российского производства и ретейла, он станет более прозрачным, широкое распространение получат новые цифровые технологии. Благодаря проекту маркировки и прослеживания, в результате которого у каждой пары обуви или упаковки лекарств появится цифровой двойник и уникальный цифровой паспорт, государство получит всю информацию о товарных рынках, что пойдет на пользу и производителям, и покупателям.



<...> В новом году многие товары массового спроса мы будем покупать совершенно по-новому. Речь в первую очередь про лекарства, обувь, молочную продукцию, парфюмерию и многое другое. И это не завтрашний день, это цифровое сегодня, то, что меняется в нашей повседневной жизни прямо сейчас и что в очередной раз делает Россию лидером в сфере технологий».