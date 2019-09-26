Орешкин приехал на прошедшее без Калви собрание инвесторов Baring Vostok

На конференцию инвесторов фонда Baring Vostok приехал министр экономики Максим Орешкин. Встреча впервые за 25 лет прошла без основателя Baring Майкла Калви, находящегося под домашним арестом

Максим Орешкин (справа) (Фото: источник РБК)

Министр экономики Максим Орешкин приехал на ежегодную встречу фонда Baring Vostok с инвесторами (у РБК есть фото с мероприятия, представитель Baring подтвердил участие Орешкина).

Основателя фонда Майкла Калви не отпустили на встречу из-под домашнего ареста. В отсутствие Калви фонд представляла его старший партнер Елена Ивашенцева.

«Впервые за 25 лет Майкл Калви, основатель фонда и последовательный сторонник инвестиций в Россию, не смог принять участие в конференции Baring Vostok», — сказал представитель фонда. На конференции Орешкин выступил с речью, общался с инвесторами и отвечал на их вопросы, но запись мероприятия не велась, уточнил представитель фонда. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Майкл Калви находится под домашним арестом по делу о мошенничестве в банке «Восточный», контроль в котором раньше принадлежал Baring Vostok. В 2017 году банк уступил кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб. в обмен на акции инвестфонда IFTG. Банк оценил акции в 3 млрд руб., но следствие посчитало, что они стоили 600 тыс. руб. Заявление написал миноритарий банка Шерзод Юсупов, деловой партнер другого акционера «Восточного» Артема Аветисяна. Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке. После возбуждения уголовного дела и побед в судах «Финвижн» и партнеры получили больше 50% акций «Восточного», выкупив 9,99% у Baring.

Калви был задержан в последний день проведения инвестиционного форума в Сочи: изначально его поместили в СИЗО, но позднее перевели под домашний арест. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл дело Калви «шоком для экономики». Президент Владимир Путин впервые комментировал его на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ): «Я рассчитываю, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию этого нашего американского партнера. И будут приняты справедливые законные решения».