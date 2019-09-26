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Дело Baring Vostok ,  
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Орешкин приехал на прошедшее без Калви собрание инвесторов Baring Vostok
На конференцию инвесторов фонда Baring Vostok приехал министр экономики Максим Орешкин. Встреча впервые за 25 лет прошла без основателя Baring Майкла Калви, находящегося под домашним арестом
Максим Орешкин (справа) (Фото: источник РБК)

Министр экономики Максим Орешкин приехал на ежегодную встречу фонда Baring Vostok с инвесторами (у РБК есть фото с мероприятия, представитель Baring подтвердил участие Орешкина).

Основателя фонда Майкла Калви не отпустили на встречу из-под домашнего ареста. В отсутствие Калви фонд представляла его старший партнер Елена Ивашенцева.

«Впервые за 25 лет Майкл Калви, основатель фонда и последовательный сторонник инвестиций в Россию, не смог принять участие в конференции Baring Vostok», — сказал представитель фонда. На конференции Орешкин выступил с речью, общался с инвесторами и отвечал на их вопросы, но запись мероприятия не велась, уточнил представитель фонда. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Майкл Калви находится под домашним арестом по делу о мошенничестве в банке «Восточный», контроль в котором раньше принадлежал Baring Vostok. В 2017 году банк уступил кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб. в обмен на акции инвестфонда IFTG. Банк оценил акции в 3 млрд руб., но следствие посчитало, что они стоили 600 тыс. руб. Заявление написал миноритарий банка Шерзод Юсупов, деловой партнер другого акционера «Восточного» Артема Аветисяна. Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке. После возбуждения уголовного дела и побед в судах «Финвижн» и партнеры получили больше 50% акций «Восточного», выкупив 9,99% у Baring.

Калви был задержан в последний день проведения инвестиционного форума в Сочи: изначально его поместили в СИЗО, но позднее перевели под домашний арест. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл дело Калви «шоком для экономики». Президент Владимир Путин впервые комментировал его на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ): «Я рассчитываю, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию этого нашего американского партнера. И будут приняты справедливые законные решения».

Сам Орешкин тоже высказывался в пользу инвестора. «С этим делом надо максимально быстро разбираться. Проблема не только в том, что какие-то дела возникают на ровном месте. Они порой длятся месяцами, годами, зависая без проведения каких-то фактических действий», — говорил министр в сентябре. При этом еще в июне реакцию Орешкина на дело Калви критиковал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров: «[...] вы месяц [после задержания Калви] ждали, чтобы хоть что-то по этому поводу ответить. Министр экономического развития не должен ждать, когда где-то что-то кому-то понравится. Вы пытаетесь понравиться. Вы пытаетесь угадать». Орешкин же заявлял, что, «к сожалению, не нашел ни одного его [Макарова] публичного высказывания по этому делу».

На прошлой неделе стало известно, что Российское общество оценщиков (РОО) завершило оценку акций IFTG. Их рыночную стоимость РОО оценило в 3,8 млрд руб., сообщали ТАСС и РБК, позднее Forbes со ссылкой на отчет уточнил, что рыночная стоимость превышает 4 млрд руб. Тем не менее справедливая стоимость акций из-за ограничений в уставе составляет 260 млн руб., говорил собеседник РБК и писал Forbes. Следующее заседание по делу Калви состоится в октябре.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Baring Vostok, Майкл Калви
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