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«Дело Baring Vostok» ,  
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Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером
Миноритарному акционеру банка «Восточный» рекомендовано сообщить в СК об отсутствии необходимости уголовного преследования Майкла Калви и публично осудить использование уголовно-процессуальных механизмов в корпоративном конфликте
Майкл Калви (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объявила о завершении рассмотрения претензии фонда Baring Vostok в отношении действий миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова и компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Назначенные комиссией арбитры установили, что обращение Юсупова в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров произошло на фоне корпоративного конфликта вокруг банка «Восточный», однако не нашли прямых доказательств, что к инициированию уголовного преследования был причастен Аветисян.

Назвав обращение предпринимателей в правоохранительные органы крайней мерой, арбитры сочли Юсупова нарушителем норм Хартии корпоративной и деловой этики и предложили ему сообщить в Следственный комитет об отсутствии необходимости уголовного преследования Майкла Калви и публично осудить использование уголовно-процессуальных механизмов в корпоративном конфликте.

В случае неисполнения этой рекомендации арбитры предложили внести Юсупова в список неблагонадежных корпоративных партнеров. 28 июня Комитет арбитров Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП признал рекомендацию неисполненной и внес Юсупова в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год.

Публично осудить практику использования уголовного преследования в качестве средства давления на деловых партнеров предложили и Аветисяну. В отношении его никаких дальнейших мер не предпринято.

«Я считаю, что товарищи из Baring Vostok ввели комитет и арбитров при РСПП в заблуждение», — заявил РБК Шерзод Юсупов, добавив, что если процедуры обжалования не предусмотрены, «остается подать в суд и требовать, чтобы удалили из этого списка мое имя». Решение Baring Vostok обратиться в РСПП он назвал коварным. «Товарищи, значит, из банка берут кредит 2,5 млрд руб. и выводят через цепочку своих офшоров. Дополнительно выводят из банка 1 млрд руб. для обслуживания процентов через фиктивный договор оказания услуг (при этом услуги банку фактически не оказываются). А того, кто выявил эту схему и обратился в правоохранительные органы, бегут в РСПП и просят признать неэтичным», — сказал Юсупов.

Сейчас Майкл Калви находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (заведено после обращения Юсупова в ФСБ), большинство его партнеров сидят в СИЗО. По версии следствия, Калви уступил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG; следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. руб. Американский инвестор связывал дело с конфликтом в «Восточном», где ведется борьба за контроль между акционерами — фондом Baring Vostok и «Финвижн» Аветисяна (вместе с миноритариями банка Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым).

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Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Контролирующим акционером «Восточного» должна была стать «Финвижн», поэтому стороны заключили опционное соглашение на 9,99% акций банка, которые держала Evison. Срок опциона истек 31 марта 2018 года, но Evison отказалась его исполнять, заявив, что компания Аветисяна вывела средства из подконтрольного ему Юниаструм Банка перед объединением этого кредитного учреждения с «Восточным».

Весной 2018 года стороны обменялись исками и претензиями в Лондонском международном арбитраже. «Финвижн» спустя год пошла в российский суд, и в мае 2019 года Амурский арбитраж обязал Evison исполнить опцион, а затем «Финвижн» добилась немедленного исполнения этого решения и выкупила пакет за 750 млн руб. Теперь контроль (больше 50%) над «Восточным» перешел к Аветисяну и партнерам, но Evison пытается это оспорить.

Автор: Евгений Калюков
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Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
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Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
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