Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером

Миноритарному акционеру банка «Восточный» рекомендовано сообщить в СК об отсутствии необходимости уголовного преследования Майкла Калви и публично осудить использование уголовно-процессуальных механизмов в корпоративном конфликте

Майкл Калви (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объявила о завершении рассмотрения претензии фонда Baring Vostok в отношении действий миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова и компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Назначенные комиссией арбитры установили, что обращение Юсупова в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров произошло на фоне корпоративного конфликта вокруг банка «Восточный», однако не нашли прямых доказательств, что к инициированию уголовного преследования был причастен Аветисян.

Назвав обращение предпринимателей в правоохранительные органы крайней мерой, арбитры сочли Юсупова нарушителем норм Хартии корпоративной и деловой этики и предложили ему сообщить в Следственный комитет об отсутствии необходимости уголовного преследования Майкла Калви и публично осудить использование уголовно-процессуальных механизмов в корпоративном конфликте.

В случае неисполнения этой рекомендации арбитры предложили внести Юсупова в список неблагонадежных корпоративных партнеров. 28 июня Комитет арбитров Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП признал рекомендацию неисполненной и внес Юсупова в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год.

Публично осудить практику использования уголовного преследования в качестве средства давления на деловых партнеров предложили и Аветисяну. В отношении его никаких дальнейших мер не предпринято.