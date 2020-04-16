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Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган

Новым санатором «Уралсиба» стала вдова бывшего владельца банка Людмила Коган. В наследство она получила 81,8% кредитной организации
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, в порядке наследования получившая 81,8% кредитной организации, сообщила пресс-служба Центробанка.

«Банк России утвердил изменения в план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Банк Уралсиб», связанные с отражением информации об участии Людмилы Валентиновны Коган в качестве инвестора в реализации мер, направленных на предупреждение банкротства ПАО «Банк Уралсиб», — говорится в сообщении регулятора.

Мероприятия по санации «Уралсиба» продолжатся в прежнем режиме.

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Бизнесмен и экс-чиновник Владимир Коган в 2015 году выиграл аукцион на санацию «Уралсиба», став таким образом первым физическим лицом — санатором банка. Он получил 81,8% акций, прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарный пакет (11,3%). Для оздоровления «Уралсиба», рассчитанного на срок до 2025 года, Коган привлек депозиты АСВ на сумму более 90 млрд руб. Весной 2018 года Коган перенес инсульт, а 20 июня 2019 года он скончался.

Представитель ЦБ тогда отмечал, что вопрос о замене инвестора в процессе санации «Уралсиба» может быть решен после определения наследников Когана. Вариант передачи банка в Фонд консолидации банковского сектора, через который регулятор с 2017 года санировал крупные банки, в частности «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, Центробанк не рассматривал.

В результате основным владельцем банка стала супруга Владимира Когана Людмила. Она получила 81,81% акций банка.

Автор: Виктория Полякова
Теги: «Уралсиб», наследник, санация
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