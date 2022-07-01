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FT узнала об интересе Экспобанка и «РЕСО-Гарантии» к активам Citigroup

Ранее американская компания заявляла об ускорении темпов выхода с российского рынка. При этом, отмечает Financial Times, Citi все же может сохранить лицензию на работу в России и присутствие в стране в каком-либо виде
Citigroup C $45,86 -0,3% Купить
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Американская Citigroup ведет переговоры с несколькими компаниями в России о продаже российских активов, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

В 2021 году контролируемый Citigroup российский Ситибанк сообщил о прекращении работы с розничными клиентами, а в начале весны 2022 года в компании заявили об ускорении темпов выхода с российского рынка.

«Citigroup ведет переговоры с несколькими местными покупателями на предмет потенциальной продажи операционных активов в России <...>. Американская группа ведет переговоры с Экспобанком и страховой компанией «РЕСО-Гарантия» о судьбе розничного и коммерческого бизнеса», — пишет издание, отмечая, что Citi станет последним иностранным банком, прекращающим работу в России.

Ситибанк закроет несколько направлений бизнеса в России
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Также, по словам собеседников FT, интерес к активам Citigroup проявил Росбанк, однако способность банка завершить сделку была поставлена под сомнение после введения Британией санкций против его нового владельца Владимира Потанина. Однако, отмечает газета, США и Евросоюз санкции против Потанина не вводили.

«Интерес Потанина к активам Citi стал новостью после того, как ранее он заявил, что не заинтересован в дальнейшей покупке банков после приобретения доли в финтехкомпании TCS Group у своего коллеги российского миллиардера Олега Тинькова», — пишет FT.

Источники издания при этом сообщают, что Citi, вероятно, сохранит лицензию на работу в России и присутствие в стране на каком-либо минимальном уровне, однако решение об этом еще не принято.

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В Citigroup FT отказались комментировать эту информацию, также не ответили на запросы в Экспобанке, Росбанке и «РЕСО-Гарантии».

Citigroup заявила о «расширении масштабов» выхода с российского рынка и намерении закрыть несколько направлений бизнеса в России 14 марта. Тогда в компании сообщали, что в срочном порядке завершают оценку деятельности в стране и прекратили привлечение новых клиентов и бизнеса.

В апреле 2021 года Ситибанк сообщил о прекращении работы с розничными клиентами в России, из розничного бизнеса компания обещала выйти в 13 странах. Citi сфокусируется на развитии розницы в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне. В остальных 13 регионах присутствия у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции, заявляла тогда гендиректор группы Джейн Фрейзер.

С того момента Ситибанк продолжал работать в России с корпоративными клиентами, ожидалось, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет. На тот момент в Ситибанке обслуживались около 500 тыс. клиентов-физлиц, у банка было 16 отделений в восьми российских городах.

Одним из крупных претендентов на розничный бизнес Ситибанка был Альфа-банк, однако в конце февраля 2022 года банк отказался от идеи покупки направления.

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Фотогалерея 

Citi в России

Ситибанк контролируется американской Citigroup. На 1 января 2022 года он занимал 20-е место в России по размеру активов (707 млрд руб.) и 25-е место по капиталу (64,4 млрд руб.), согласно ренкингу Banki.ru. Руководство группы объявило о планах свернуть розничный бизнес в 13 странах, включая Россию, в середине апреля 2021 года. В планах Citigroup была продажа не всего банка, а розничного кредитного и депозитного портфеля «вместе с клиентами», передача офисов и отделений, в том числе сотрудников, писал «Коммерсантъ». Речь идет о 250 тыс. карт клиентов, кредитах примерно на 40 млрд руб., обязательствах банка перед физлицами примерно на 160 млрд руб., а также большей части сети отделений. Три источника РБК, участвующих в переговорах, называли структуру сделки крайне сложной и допускали, что она может сорваться именно по этой причине.

Как следует из данных Banki.ru, за 2021 год чистые активы Ситибанка выросли всего на 3,8%, или на 25,7 млрд руб. За 12 месяцев по этому показателю он сместился на две позиции вниз в ренкинге российских кредитных организаций. За тот же период розничный кредитный портфель «Сити» уменьшился на 1%, до 46,4 млрд руб. Только три банка из 38 игроков, опережающих Ситибанк по этому показателю, в прошлом году продемонстрировали сокращение кредитного портфеля — Почта Банк, «Юникредит» и «Ренессанс Кредит». Объем вкладов физлиц в Ситибанке по итогам 2021 года упал на 7,1%, до 154,7 млрд руб.


 

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Citigroup Россия активы продажа переговоры РЕСО Экспобанк
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