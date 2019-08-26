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Финансы ,  
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Доля иностранцев в российском госдолге снизилась впервые с начала года
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась впервые с начала года. Сами облигации при этом не подорожали, то есть иностранные инвесторы из госбумаг не выходили, замечают экономисты

Доля вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 августа снизилась впервые в этом году — до 30% (с 30,8% на 1 июля), свидетельствуют данные ЦБ. Ее «размыл» ВЭБ.РФ, купивший у Минфина ОФЗ более чем на 200 млрд руб., объясняют экономисты.

На 1 апреля 2018 года доля нерезидентов в ОФЗ достигла исторического максимума в 34,5%, однако после введения очередных антироссийских санкций со стороны США начала постепенно снижаться. На 1 января 2019 года она опустилась до минимальных с мая 2016 года 24,4%, после чего вновь начала расти.

Иностранцы не уходили

Явного исхода иностранцев с рынка ОФЗ нет, констатирует главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: с начала августа, когда на глобальных рынках началась турбулентность, доходности длинных ОФЗ практически не изменились.

Уход нерезидентов увеличивает стоимость госдолга

Когда нерезиденты выводят средства из ОФЗ, российский госдолг дорожает: как показало исследование ЦБ, дневное сокращение объема вложений в ОФЗ нерезидентами на 1 млрд руб. во втором-третьем кварталах 2018 года увеличивало доходности по российскому госдолгу на 0,64 базисного пункта, а стрессовые эпизоды давали дополнительную надбавку к доходности.

Текущее снижение доли нерезидентов пока не выглядит как начало столь же резкой тенденции, как в прошлом году, когда выход нерезидентов из ОФЗ был связан именно с уходом от российских активов на фоне санкционных рисков, рассуждает Евдокимова: «Доля снизилась, но абсолютный объем вложений нерезидентов продолжал расти».

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При чем здесь ВЭБ

В июле Минфин разместил 25-летние ОФЗ на сумму 212,6 млрд руб., и весь этот выпуск выкупил ВЭБ.РФ, напоминает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. В этом размещении нерезиденты не могли участвовать, поэтому их доля размылась, объясняет Евдокимова.

ЦБ в кризис 2008–2009 годов предоставил ВЭБу 212 млрд руб. на санацию Связь-банка и «Глобэкса»: сначала в форме депозитов, а в 2014 году долг переоформили в облигации, которые приобрел и до сих пор держит ЦБ. Купленные ОФЗ ВЭБ обменяет с ЦБ на эти обязательства, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в ЦБ и ВЭБе. После передачи в казну Связь-банк будет передан на баланс Промсвязьбанка, заявлял ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

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«Данные ЦБ говорят о том, что объем вложений нерезидентов в ОФЗ в июле продолжил увеличиваться, пусть и меньшими темпами, чем в предыдущие месяцы. Однако снижение доли произошло за счет более динамичного увеличения всего объема рынка ОФЗ, на что могло повлиять и доразмещение Минфином ОФЗ для ВЭБа в июле», — подтверждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Вложения нерезидентов могут снизиться по итогам августа из-за общей неопределенности на глобальных рынках, отмечает он. В начале августа США расширили санкции против России, запретив американскому финансовому сектору покупать российские еврооблигации (но не ОФЗ) при первичном размещении. Профицит бюджета, низкий госдолг и другие экономические факторы поддержат спрос иностранцев на российские рублевые бумаги, «хотя определенные колебания объема их вложений из-за внешних условий также возможны», отмечает Полевой.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ОФЗ, ЦБ
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