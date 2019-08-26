Доля иностранцев в российском госдолге снизилась впервые с начала года

Доля иностранцев в российском госдолге снизилась впервые с начала года

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась впервые с начала года. Сами облигации при этом не подорожали, то есть иностранные инвесторы из госбумаг не выходили, замечают экономисты

Доля вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 августа снизилась впервые в этом году — до 30% (с 30,8% на 1 июля), свидетельствуют данные ЦБ. Ее «размыл» ВЭБ.РФ, купивший у Минфина ОФЗ более чем на 200 млрд руб., объясняют экономисты.

На 1 апреля 2018 года доля нерезидентов в ОФЗ достигла исторического максимума в 34,5%, однако после введения очередных антироссийских санкций со стороны США начала постепенно снижаться. На 1 января 2019 года она опустилась до минимальных с мая 2016 года 24,4%, после чего вновь начала расти.

Иностранцы не уходили

Явного исхода иностранцев с рынка ОФЗ нет, констатирует главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: с начала августа, когда на глобальных рынках началась турбулентность, доходности длинных ОФЗ практически не изменились.