Банки начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБ

Два крупных банка поднимут ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ, на котором тот, как ожидается, впервые за семь месяцев ужесточит политику. Решение ЦБ может стать «отправной точкой нового этапа роста ставок», ожидают в ВТБ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ с 23 июля повысит ставки по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ, так же поступит и МТС Банк, рассказали РБК представители кредитных организаций.

«Не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, ВТБ уже с 23 июля повышает ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: в среднем на 0,5 п.п. (процентного вклада) по вкладам и на 1 п.п. по накопительному счету. Максимальная ставка по ВТБ-вкладу превысит 19%. Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств ставка составит 19% для клиентов массового сегмента и «Привилегии», а для владельцев пакета «Прайм» — 19,1%», — сообщили в ВТБ. Итоговая ставка зависит от пакета услуг, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты, добавили там.

МТС Банк улучшит условия по вкладам без опций пополнения и снятия. «Максимальная ставка повышается на 1,8 п.п., до 18% годовых. Мы ориентируемся на повышение значения ключевой ставки до 18%. В случае более высокого повышения будем принимать решение об очередном повышении ставок относительно текущей динамики портфеля и движения рыночных ставок по срочным вкладам», — пояснили в банке.

«На данный момент мы внимательно анализируем наш текущий клиентский поток и будем принимать решение об изменении ставок в начале следующей недели после заседания ЦБ», — сказал представитель банка «Дом.РФ». Другие крупные кредитные организации не ответили на запросы РБК.

Совет директоров ЦБ определит новый уровень ключевой ставки на плановом заседании 22 июля. В последний раз регулятор повышал ее в декабре прошлого года (до 16%) — и с тех пор удерживал ставку на одном уровне. Однако с каждым заседанием сигналы ЦБ становились все жестче. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне заявила, что допускает «существенное», то есть более чем на 1 п.п., повышение уже в июле: «Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели».

Эти формулировки привели к «ястребиным» ожиданиям от ЦБ. Подавляющее большинство из 30 аналитиков, опрошенных РБК, ждут роста ставки до 18 п.п., объясняя это высокой инфляцией (8,6% в июне), значительно опережающей цель ЦБ в 4%, увеличением инфляционных ожиданий и ростом кредитования вопреки жестким монетарным условиям. Многие допускают, что на этом Банк России не остановится и продолжит цикл роста ставки, в результате чего к концу года она может увеличиться до 20%.

Куда торопятся банкиры

«Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по нашим оценкам, на 12%», — сказал зампред правления ВТБ Георгий Горшков. Решение ЦБ может стать «отправной точкой нового этапа роста ставок по накопительным продуктам», считает он.

«Конкуренция за вкладчиков в последние месяцы сильно выросла, что особенно стало заметно, когда крупнейшие банки стали предлагать одни из самых высоких ставок на рынке. Повышение ставок раньше других игроков, очевидно, несет в себе цель перенаправить часть потока средств населения из других банков. Одновременно это может быть направлено и на существующих вкладчиков с целью сохранения лояльности в условиях существенной либерализации переводов по СБП [Системе быстрых платежей ЦБ]», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин (с мая россияне могут переводить через СБП между своими счетами до 30 млн руб. без комиссии). Если 26 июля ЦБ даст жесткий сигнал на следующее заседание, то банки будут и дальше повышать ставки и по кредитам, и по депозитам, отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Впрочем, повышение ставок «может затрагивать ограниченный набор продуктов и являться больше маркетинговым ходом, чем полноценной переоценкой стоимости пассивов», добавляет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Выгодные ставки «часто обрастают большим количеством условий (максимальный размер суммы, необходимость трат в заданных пределах, требование покупки страховых и инвестиционных продуктов и т.п.), что превращает это повышение в маркетинговый ход, а не в реальные доходы вкладчиков», говорит и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Мы считаем, что на данный момент по обычным, а не маркетинговым продуктам [банки] уже заложили повышение ставки ЦБ. Однако при наличии жесткого сигнала банки могут поднять ставки, по нашим оценкам, на 1,5 п.п.», — отмечает эксперт

Что касается ставок по кредитам, то они будут сильно коррелировать со ставками депозитам, полагает Гришунин. Ужесточение ДКП может влиять на спрос на кредиты, банки рискуют столкнуться со снижением интереса к кредитованию, добавляет Пивень. Активный рост ставок по кредитам приведет к еще большему охлаждению интереса заемщиков, в силу чего и удорожание привлеченных средств (то есть рост ставок по вкладам) будет нецелесообразным для банков, предупреждает он.

В сегменте кредитования физлиц ставки — в отличие от плавающих ставок для бизнеса — фиксированы, темпы их роста там будут зависеть и от других факторов помимо решения ЦБ, отмечает Табах. «На рынке кредитов большая конкуренция, а основная идея повышения ставок как раз в том, чтобы меньше брали кредитов. Так что повышать их (ставки по кредитам. — РБК) тоже можно только до определенного предела», — отмечает Табах.