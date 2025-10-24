Как ЦБ четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Инфографика
ЦБ в четвертый раз снизил ключевую ставку — на этот раз до 16,5%, вопреки ожиданиям аналитиков, которые предполагали сохранение ставки на уровне 17%. Как менялась ставка за последние 12 лет — в инфографике РБК
