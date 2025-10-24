 Перейти к основному контенту
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы⁠,
0

Как ЦБ четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Инфографика

Сюжет
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
Сюжет
Инфографика РБК
ЦБ в четвертый раз снизил ключевую ставку — на этот раз до 16,5%, вопреки ожиданиям аналитиков, которые предполагали сохранение ставки на уровне 17%. Как менялась ставка за последние 12 лет — в инфографике РБК
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,253 -1,09% Купить

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Дарья Островская, Мария Вишнякова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Светлана Прохорова, Мария Лозовая
ключевая ставка ЦБ кредитование Центробанк Банк России
Набиуллина заявила об уменьшении вероятности роста ключевой ставки
Экономика
ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку 21%
Финансы
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников Политика, 15:18
Полиция начала проверку после сообщений о «краже ребенка» в Пулково Общество, 15:13
Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест Политика, 15:10
Криптопроект с поддержкой от Tether обвинили в инсайде. В чем дело Крипто, 15:06
На Украине мужчину попытались задержать в поезде, а он взорвал гранату Общество, 15:01
Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали Политика, 14:59
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Названы мегаполисы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за год Недвижимость, 14:46
CNN сообщил о визите Кирилла Дмитриева в США Политика, 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39