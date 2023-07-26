Апелляция утвердила взыскание 284 млрд руб. с Шишханова по иску ЦБ

Экс-руководители Бинбанка и Рост Банка Шишханов и Лукин должны будут выплатить в пользу Центробанка 284 млрд руб. Оба банка в прошлом попали под санацию. Шишханова в июле признали банкротом

Микаил Шишханов (Фото: Саша Уткин для РБК)

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил апрельское решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 283,9 млрд руб. с экс-владельца Бинбанка и Рост Банка Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера Александра Лукина по иску Центробанка, следует из картотеки суда.

Ответчиками по иску также выступали другие руководители этих банков, Алексей Фарафонтов и Кирилл Любенцов, но требования ЦБ к ним суд отклонил.

Центробанк подал иск к указанным лицам в сентябре 2020 года. Иск был связан с убытками, причиненными санацией Рост Банка, начатой в 2014-м, в которой принимал участие Бинбанк (он тоже в итоге попал под санацию ЦБ в 2017 году, ее проводил Фонд консолидации банковского сектора). Позже Рост Банк был присоединен к «Трасту», а Бинбанк объединили с «Открытием» (эти банки тоже прошли через санацию).





Это не единственный иск к Шишханову от ЦБ. В прошлом году Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с него, а также Лукина, 71,2 млрд руб. в пользу банка «Открытие».



Истцами по делам Шишханова выступали также другие банки и компании. Например, «Траст» предъявлял ему и другим топ-менеджерам требования более чем на 300 млрд руб., по этому иску были арестованы активы Шишханова и других ответчиков. Это не единственный иск «Траста» к банкиру.

В мае этого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Шишханова более 83,8 млрд руб. в счет долгов подконтрольной ему компании «Диджитал Инвест». В июле тот же суд признал банкира банкротом, поскольку неисполненные обязательства Шишханова перед кредиторами (853 млрд руб.) в 12 тыс. раз превышают стоимость его активов, сообщало «РИА Новости».