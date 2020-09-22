ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к экс-руководству Бинбанка — бывшему совладельцу Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджерам банка — бывшему первому заместителю председателя правления Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову, следует из картотеки суда.

Сумма исковых требований составляет 283,8 млрд руб. Суть претензий не раскрывается. РБК направил запрос в ЦБ.

Бинбанк был отправлен на санацию Центробанком в сентябре 2017 года.

18 сентября иск к бывшему руководству Бинбанка подал банк непрофильных активов «Траст». Сумма требований составляла 306,5 млрд руб.