Финансы , 22 сен, 10:11
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ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд.
Центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к экс-руководству Бинбанка — бывшему совладельцу Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджерам банка — бывшему первому заместителю председателя правления Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову, следует из картотеки суда.
Сумма исковых требований составляет 283,8 млрд руб. Суть претензий не раскрывается. РБК направил запрос в ЦБ.
Бинбанк был отправлен на санацию Центробанком в сентябре 2017 года.
18 сентября иск к бывшему руководству Бинбанка подал банк непрофильных активов «Траст». Сумма требований составляла 306,5 млрд руб.