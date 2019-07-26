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3M $195 (+9,13%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,25%. Это второе подряд снижение в 2019 году и, судя по комментариям ЦБ, не последнее
Эльвира Набиуллина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Совет директоров ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку — еще на 0,25 п.п., до 7,25%, говорится в сообщении регулятора. Это решение полностью соответствует ожиданиям экономистов: 39 из 40 опрошенных Bloomberg аналитиков прогнозировали такое решение, и только один ждал снижения ставки сразу на 0,5 п.п.

На июньском заседании ЦБ также снизил ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, а его председатель Эльвира Набиуллина допустила еще два снижения до конца года. В начале июля она заявила, что очередное смягчение возможно уже на следующем заседании, причем как на 25 б.п., так и сразу на 50 б.п. Однако директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин позднее в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

Еще одно снижение ставки возможно уже на одном из ближайших заседаний, сообщает ЦБ.

Рынок ожидал снижения ставки на 25 б.п. как данности, замечал аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Дмитрий Турмышев. На курсе рубля оно не должно сказаться, поскольку уже заложено в ожидания, говорил главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Экономическая активность слабая, она ограничивает инфляционные риски, указывает ЦБ в релизе. По оценке Минэкономразвития, во втором квартале 2019 года рост ВВП ускорился всего до 0,8% в годовом выражении с 0,5% в первом квартале. Наметившееся во втором квартале ускорение роста промышленности может оказаться неустойчивым, предупреждает регулятор. Оборот розницы продолжил снижаться из-за сокращения реальных доходов населения.

На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными, предупреждает ЦБ: прежде всего, из-за слабой динамики внутреннего и внешнего спроса. В прошлых релизах ЦБ не заявлял о такой тенденции.

Инфляция в этом году снижалась неожиданно быстро как для рынка, так и для регулятора, отмечали экономисты Citi: в конце декабря ЦБ ожидал рост цен по итогам 2019 года на 5–5,5%, но к июню снизил свой прогноз до 4,2–4,7%. Годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года, прогнозирует ЦБ.

В реальности инфляция может снизиться еще сильнее: к 22 июля, судя по недельным данным, она составила 4,6%, к декабрю может затормозить до 3,9–4%, а в первом квартале 2020 года — до 3,2–3,3%, прогнозирует Полевой. Годовая базовая инфляция по итогам июня снизилась впервые с марта 2018 года — до 4,6%, отмечает ЦБ, а месячная потребительская с исключением сезонности замедлилась до 0,1% в июне после 0,3–0,4% в феврале—мае.

Кроме того, базовый июньский прогноз ЦБ предполагал, что ставка ФРС США останется неизменной, а ставка Европейского центрального банка будет повышаться. Однако ЕЦБ в четверг предупредил о смягчении политики, а ФРС, уверены экономисты, снизит ставку на заседании 31 июля 2019 года. Резко снизил ключевую ставку в четверг и Банк Турции: с 24 до 19,75% годовых. Пересмотр ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне снижает риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками, пишет ЦБ.

Однако инфляционные ожидания населения остаются повышенными и незаякоренными, указывает ЦБ. В июне они выросли до 9,4 с 9,3% месяцем ранее. Сохраняются риски замедления роста мировой экономики, геополитические риски, риски предложения на рынке нефти. Ускорить инфляцию в дальнейшем могут и возможные решения правительства об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния, когда его ликвидная часть достигнет 7% ВВП.

Принятые ЦБ решения о снижении ключевой ставки и снижение доходностей ОФЗ с начала года создают условия для снижения ставок по кредитам и депозитам в будущем, отмечает ЦБ.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ЦБ, ключевая ставка ЦБ, Инфляция
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