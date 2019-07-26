Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,25%. Это второе подряд снижение в 2019 году и, судя по комментариям ЦБ, не последнее

Эльвира Набиуллина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Совет директоров ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку — еще на 0,25 п.п., до 7,25%, говорится в сообщении регулятора. Это решение полностью соответствует ожиданиям экономистов: 39 из 40 опрошенных Bloomberg аналитиков прогнозировали такое решение, и только один ждал снижения ставки сразу на 0,5 п.п.

На июньском заседании ЦБ также снизил ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, а его председатель Эльвира Набиуллина допустила еще два снижения до конца года. В начале июля она заявила, что очередное смягчение возможно уже на следующем заседании, причем как на 25 б.п., так и сразу на 50 б.п. Однако директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин позднее в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

Еще одно снижение ставки возможно уже на одном из ближайших заседаний, сообщает ЦБ.

Рынок ожидал снижения ставки на 25 б.п. как данности, замечал аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Дмитрий Турмышев. На курсе рубля оно не должно сказаться, поскольку уже заложено в ожидания, говорил главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Экономическая активность слабая, она ограничивает инфляционные риски, указывает ЦБ в релизе. По оценке Минэкономразвития, во втором квартале 2019 года рост ВВП ускорился всего до 0,8% в годовом выражении с 0,5% в первом квартале. Наметившееся во втором квартале ускорение роста промышленности может оказаться неустойчивым, предупреждает регулятор. Оборот розницы продолжил снижаться из-за сокращения реальных доходов населения.