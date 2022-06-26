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Финансы ,  

Госдума рассмотрит поправки, разрешающие ЦБ продать «Открытие» без торгов

Согласно внесенному законопроекту, банк можно будет продать ВТБ по рыночной стоимости. Костин говорил, что сделка по присоединению «Открытия» к госбанку будет закрыта не раньше осени
ВТБ VTBR ₽0,0186 +0,08% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Госдумы Сергей Гаврилов, Сергей Тен и Владимир Самокиш предложили внести в законодательство поправку, которая позволит совету директоров ЦБ принять решение о продаже ФК «Открытие» банку ВТБ без торгов по рыночной стоимости, определенной в установленном законодательством порядке. На документ в электронной базе Госдумы обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России может продавать приобретенные акции банков на торгах. Поправки подразумевают, что эта норма не будет распространяться на сделку по продаже «Открытия».

Инициатива депутатов внесена в Госдуму в форме поправок к уже рассмотренному в первом чтении законопроекту № 131315-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Во втором чтении нижняя палата рассмотрит этот документ на заседании 28 июня.

Банк «Открытие» перешел под контроль ЦБ в 2017 году в результате санации. Согласно отчетности, с 2018 года банк показывает прибыль. Регулятор планировал продать актив в 2021 году, но сделку отложили из-за пандемии. Летом прошлого года Банк России объявил о начале предпродажной подготовки «Открытия».

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Андрей Костин

После начала военной операции на Украине банк попал под блокирующие санкции США, и в конце апреля стало известно, что глава также оказавшегося под санкциями ВТБ Андрей Костин предложил правительству присоединить «Открытие» к его банку. «Коммерсантъ» писал, что это позволит сэкономить на расходах конкретных банков и снизить издержки бюджета на стабилизацию банковского сектора. По данным издания, идею одобрил президент Владимир Путин.

Консолидацию поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Против выступил глава «Открытия» Михаил Задорнов: в письме к Минфину он заявил, что, несмотря на санкции, банк еще можно продать инвесторам, а присоединение к ВТБ имеет «ряд существенных минусов». По словам Задорнова, в 2022 году «Открытие» получит до 30 млрд руб. убытка, но докапитализация ему не потребуется, и банк не испытывает трудностей с тем, чтобы функционировать самостоятельно.

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Костин в середине июня сообщил, что сделка по присоединению «Открытия» к ВТБ будет закрыта не раньше осени. Он отметил, что готов и дальше работать с Задорновым, если тот захочет.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЦБ Банк России «Открытие» законопроект
БАНК ВТБ БАНК ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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