Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Дания и Канада урегулировали 50-летний территориальный спор Политика, 01:48
Костин рассказал, когда закроют сделку по присоединению «Открытия» к ВТБ Финансы, 01:43
Ушаков рассказал, чему Путин посвятит свою речь на ПМЭФ Политика, 01:24
Пентагон сообщил о поставках Киеву 108 гаубиц M777 и 220 тыс. боеприпасов Политика, 01:19
США не исключили, что санкции против России могут стать избыточными Политика, 01:08
Bloomberg узнал об отказе Шольца от национализации Gazprom Germania Политика, 00:53
Байден на повышенных тонах ответил на обвинения о «бездумных расходах» Экономика, 00:46
СК изучит обращение белгородцев о разрушении городской троллейбусной сети Общество, 00:22
Тактаров заявил о негативном влиянии выбора Емельяненко главой ММА России Спорт, 00:15
Netflix объявил кастинг на реалити-шоу «Игра в кальмара» Технологии и медиа, 00:12
Сборная Англии по футболу потерпела крупнейшее поражение дома за 94 года Спорт, 00:10
ЦИАН оценил выгоду ипотечников в мегаполисах от снижения ключевой ставки Недвижимость, 00:01
Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта Бизнес, 00:00
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении Мнение, 00:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Финансы ,  
0 

Костин рассказал, когда закроют сделку по присоединению «Открытия» к ВТБ

По словам Костина, сделка по присоединению «Открытие» к ВТБ будет закрыта не раньше осени. Он уточнил, что среди вариантов сделки рассматривается тот, при котором ВТБ не будет забирать на свой баланс «плохие» долги «Открытия»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сделка по присоединению банка «Открытие» к ВТБ будет закрыта не раньше осени, пока предстоит согласовать многие технические моменты. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Идея присоединения поддержана ЦБ, правительством, президент дал соответствующее поручение. Но надо иметь в виду, что это достаточно трудоемкий процесс. Предстоит согласовать многие технические моменты. Например, сейчас ЦБ согласовывает оценщика. Сама оценка, по нашим прикидкам, займет от двух до трех месяцев. Думаю, раньше осени сделка не будет закрыта», — сказал Костин.

Банкир уточнил, что среди вариантов также рассматривается тот, при котором ВТБ не будет забирать на свой баланс «плохие» долги «Открытия». «Такой вариант тоже рассматривается. Я сегодня не знаю все проблемы «Открытия», в целом до 24 февраля ЦБ там хорошо все почистил, но, безусловно, банк понес потери за последние три месяца, как и весь сектор», — отметил он.

Костин также указал, что готов работать и дальше с главой «Открытия» Михаилом Задорновым в случае, если тот захочет.

Говоря о крымском банке РНКБ, который тоже планируется присоединить к группе ВТБ, Костин заявил, что бренд РНКБ будет сохранен, а нынешний глава крымского банка Михаил Якунин также останется на своем посту. «Это розничный банк со своей географией, у нас нет пересечений по клиентам, там не будет экономии при консолидации, только усиление РНКБ за счет продуктовой линейки и инвестиционной деятельности ВТБ на полуострове», — пояснил банкир.

Вместе с тем, по словам Костина, выходить в Крым с брендом ВТБ пока не планируется.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Фото: Nick Page / Unsplash Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти»
Инструкции
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Зачем вам кандидаты из других отраслей — 5 причин нанять их
Статьи
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции

Задорнов представил аргументы против объединения банка «Открытие» с ВТБ
Финансы
Михаил Задорнов

Банк «Открытие» перешел под контроль ЦБ в 2017 году в результате санации. После финансового оздоровления регулятор заявлял о намерении продать актив в 2021 году, но сделку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Летом прошлого года ЦБ вновь объявил о начале предпродажной подготовки «Открытия», причем рассматривалось сразу два сценария — продажа 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или первичное размещение пакета акций банка на бирже (IPO). В конце 2021-го Задорнов заявлял, что претенденты на «Открытие» есть.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине, и в тот же день банк «Открытие» оказался под блокирующими санкциями США. В конце апреля стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин предложил правительству присоединить к его банку (тоже попал под блокирующие санкции США) «Открытие» и крымский РНКБ. Это позволит сэкономить на расходах конкретных банков, а также снизить издержки бюджета «на стабилизацию банковского сектора» в условиях кризиса, писал «Коммерсантъ» в конце апреля. По данным издания, идею одобрил президент Владимир Путин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала консолидацию публично. «Сейчас мы в обозримой перспективе тоже не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок», — поясняла она.

Глава «Открытия» Михаил Задорнов в письме в Минфин от 25 мая отмечал, что несмотря на санкции, «Открытие» все еще можно продать инвесторам. По его словам, сделка по присоединению банка «Открытие» к ВТБ не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет «ряд существенных минусов».

Каким банк «Открытие» подошел к кризису и консолидации

Согласно отчетности по МСФО, «Открытие» с 2018 года показывает прибыль. На 1 февраля 2022 года его кредитный портфель превышал 2,6 трлн руб., 77,6% этого объема приходится на корпоративные ссуды. Депозитная база «Открытия» оценивалась в 2,6 трлн руб., чуть больше 1 трлн руб. — это вклады населения.

По величине кредитного портфеля ВТБ больше «Открытия» примерно в пять раз, а по объему привлеченных средств — в 6,4 раза.

Как отмечается в письме Задорнова к Минфину, в 2022 году «Открытие» получит до 30 млрд руб. убытка, но докапитализация ему не потребуется: потери удастся абсорбировать без нарушения нормативов. В 2019–2021 годах банк обновил ИТ-инфраструктуру с учетом импортозамещения и в целом не испытывает сложностей в том, чтобы функционировать самостоятельно.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
«Открытие» ВТБ Андрей Костин

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
«Открытие» продало «Точку» «Трасту»
Финансы
«Начать с чистого листа». Глава ВТБ — о новых принципах финансового рынка
Финансы
Набиуллина объяснила решение объединить банк «Открытие» и ВТБ
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter