Костин рассказал, когда закроют сделку по присоединению «Открытия» к ВТБ

По словам Костина, сделка по присоединению «Открытие» к ВТБ будет закрыта не раньше осени. Он уточнил, что среди вариантов сделки рассматривается тот, при котором ВТБ не будет забирать на свой баланс «плохие» долги «Открытия»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сделка по присоединению банка «Открытие» к ВТБ будет закрыта не раньше осени, пока предстоит согласовать многие технические моменты. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Идея присоединения поддержана ЦБ, правительством, президент дал соответствующее поручение. Но надо иметь в виду, что это достаточно трудоемкий процесс. Предстоит согласовать многие технические моменты. Например, сейчас ЦБ согласовывает оценщика. Сама оценка, по нашим прикидкам, займет от двух до трех месяцев. Думаю, раньше осени сделка не будет закрыта», — сказал Костин.

Банкир уточнил, что среди вариантов также рассматривается тот, при котором ВТБ не будет забирать на свой баланс «плохие» долги «Открытия». «Такой вариант тоже рассматривается. Я сегодня не знаю все проблемы «Открытия», в целом до 24 февраля ЦБ там хорошо все почистил, но, безусловно, банк понес потери за последние три месяца, как и весь сектор», — отметил он.

Костин также указал, что готов работать и дальше с главой «Открытия» Михаилом Задорновым в случае, если тот захочет.

Говоря о крымском банке РНКБ, который тоже планируется присоединить к группе ВТБ, Костин заявил, что бренд РНКБ будет сохранен, а нынешний глава крымского банка Михаил Якунин также останется на своем посту. «Это розничный банк со своей географией, у нас нет пересечений по клиентам, там не будет экономии при консолидации, только усиление РНКБ за счет продуктовой линейки и инвестиционной деятельности ВТБ на полуострове», — пояснил банкир.

Вместе с тем, по словам Костина, выходить в Крым с брендом ВТБ пока не планируется.

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Банк «Открытие» перешел под контроль ЦБ в 2017 году в результате санации. После финансового оздоровления регулятор заявлял о намерении продать актив в 2021 году, но сделку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Летом прошлого года ЦБ вновь объявил о начале предпродажной подготовки «Открытия», причем рассматривалось сразу два сценария — продажа 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или первичное размещение пакета акций банка на бирже (IPO). В конце 2021-го Задорнов заявлял, что претенденты на «Открытие» есть.



24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине, и в тот же день банк «Открытие» оказался под блокирующими санкциями США. В конце апреля стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин предложил правительству присоединить к его банку (тоже попал под блокирующие санкции США) «Открытие» и крымский РНКБ. Это позволит сэкономить на расходах конкретных банков, а также снизить издержки бюджета «на стабилизацию банковского сектора» в условиях кризиса, писал «Коммерсантъ» в конце апреля. По данным издания, идею одобрил президент Владимир Путин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала консолидацию публично. «Сейчас мы в обозримой перспективе тоже не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок», — поясняла она.

Глава «Открытия» Михаил Задорнов в письме в Минфин от 25 мая отмечал, что несмотря на санкции, «Открытие» все еще можно продать инвесторам. По его словам, сделка по присоединению банка «Открытие» к ВТБ не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет «ряд существенных минусов».