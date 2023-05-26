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Финансы ,  
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ВТБ объяснил механизм покупки доли в «Яндексе»

Зампред ВТБ Пьянов: ВТБ может приобрести долю в «Яндексе» за счет привлеченных средств
ВТБ может приобрести долю в российской структуре «Яндекса» за счет средств, привлеченных от клиентов. Сделка пока находится на стадии обсуждения, и окончательное решение еще не принято
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ для покупки доли в «Яндексе» использует привлеченные средства клиентов. Об этом рассказал журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на съезде Ассоциации банков России.

«Когда мы говорим об источнике средств, по сути, возможны только два ответа на этот вопрос: это из капитала или за счет привлеченных средств. Поскольку это нефинансовое юридическое лицо, то источником (для финансирования сделки. — РБК) не будет капитал банка. Это будет привлеченная ликвидность, средства клиентов. За счет пассивов наших. Привлекли дополнительный пассив, приобрели дополнительный актив», — разъяснил Пьянов. Он добавил, что ВТБ не заметит эту покупку с точки зрения ликвидности из-за размера его баланса.

«Яндекс» в рамках разделения бизнеса на российскую и международную части ищет покупателей для российской доли, однако менеджмент сохранит над ней контроль. Ранее Bloomberg писал, что «Яндекс» получил предложение о покупке контрольного пакета в российском бизнесе от миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова.

Также покупкой доли заинтересовался ВТБ как участник «большого» консорциума инвесторов (это подтверждал и глава банка Андрей Костин). «Голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента «Яндекса» в лице специально созданного фонда», — говорил источник РБК, знакомый с ходом обсуждения реструктуризации. Костин отмечал, что банк заинтересован в покупке доли в российском «Яндексе» в составе консорциума, однако финальное решение о его вхождении в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях.

Головная структура группы «Яндекс» Yandex N.V. сейчас поделена между семейным трастом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%) и остальными сотрудниками компании (3,2%), прочие 87,6% находятся в свободном обращении. Траст Воложа — основной собственник голосующих акций (45,1%), еще 6,6% приходится на членов совета директоров, должностных лиц и сотрудников компании. Прошлым летом по решению Воложа его траст передал право голоса независимым членам совета директоров компании: траст голосует акциями только согласно их рекомендациям.

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ВТБ в 2022 году получил убыток по РСБУ на 756,8 млрд руб. против прибыли в размере 242,6 млрд руб. в 2021 году. Совокупный убыток по МСФО в прошлом году составил 612,6 млрд руб. Эти показатели стали рекордными в истории банка. ВТБ является вторым по активам банком в России. Согласно отчетности по МСФО за первый квартал 2023 года, размер активов ВТБ составляет 25,6 трлн руб., а сумма обязательств — 23,8 трлн руб., из которых почти 20 трлн руб. являются размещенными в банке клиентскими средствами.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ Яндекс сделка

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