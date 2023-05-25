«Яндекс» прокомментировал условия сделки с инвесторами

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«Яндекс» сообщил, что получил от потенциальных инвесторов заявки на покупки долей в компании, их рассмотрел совет директоров. Новые совладельцы «не будут иметь контроля над компанией», говорится в поступившем в РБК сообщении «Яндекса». Менеджмент сохранит контроль за ней.

«Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято», — отметили в компании.

«Яндекс» также подтвердил, что планируется раздел российского и международного бизнеса: части направлений автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформ по разметке данных станут самостоятельными компаниями под управлением Yandex N.V. (на российском рынке продолжат работать те же направления).

Ранее 25 мая агентство Bloomberg сообщило, что компания в рамках разделения бизнеса на российскую и международную части предложит инвесторам три варианта: сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или долю в международных стартапах.

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