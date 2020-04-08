Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

В списке оказались частные банки, среди которых Тинькофф, Альфа-банк, МКБ и Райффайзенбанк. Аналитики изменили прогноз в силу значительных рисков для банков из-за коронавируса и обвала цен на нефть

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Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на «негативный» из-за отрицательного влияния коронавируса и падения цен на нефть, говорится в отчете агентства.

В нем упомянуты следующие банки: Райффайзенбанк, Совкомбанк, Тинькофф банк, Альфа-банк, «Уралсиб», «Московский кредитный банк» (МКБ), банк «Санкт-Петербург», «Банк Хоум Кредит», «Локо-банк», «Кредит Европа банк», Примсоцбанк, банк «Левобережный», Экспобанк, «СДМ-банк» и Челиндбанк.

Аналитики агентства отметили, что прогноз был изменен в силу значительных рисков для банков на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, а также последствий, которые эти факторы могут вызвать для экономики и финансового рынка.

При этом рейтинги вышеупомянутых банков были подтверждены на прежних уровнях. В Fitch уточнили, что рейтинги кредитных организаций не были понижены и не были помещены в список на пересмотр с возможностью понижения, так как эти банки обладают достаточными буферами капитала и необходимым уровнем ликвидности. Аналитики считают, что банки способны справиться с резким краткосрочным спадом в экономике во II квартале текущего года, если дальше последует стабилизация во втором полугодии 2020 года.