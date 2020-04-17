Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 16 апр, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 16 апр, 12:53
Участника Pussy Riot в полицейской форме задержали в центре Москвы Общество, 13:19 Вирус для системы: как США справляются с пандемией Мнение, 13:14 Адвокат Абызова и Улюкаева частично признал свою вину Общество, 13:12 Бум на рынке кофе: цены подскочили на 30% из-за опасений дефицита Quote, 13:11 Лукашенко ответил на критику «братьев» за особый путь в борьбе с вирусом Общество, 13:08 Таксистам разрешили записывать ссоры с пассажирами на смартфон Авто, 13:04 Производитель игр Riot Games перевел российского директора работать в США Технологии и медиа, 13:04 СМИ узнали о согласии игроков «Арсенала» сократить годовые зарплаты Спорт, 13:02 Набиуллина не увидела в кризисе повода для отзывов лицензий у банков Финансы, 13:01 Блокчейн-проект Purse закрывается спустя 6 лет работы Крипто, 13:00 В США объяснили закупку космических двигателей у России Политика, 13:00 «А мы так не договаривались»: обратная сторона дистанционного управления Pro, 12:58 В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии Общество, 12:56 Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии Общество, 12:53
Антикризисные меры ,  
0 

Набиуллина не увидела в кризисе повода для отзывов лицензий у банков

Кредитные организации подошли к кризису «в хорошей форме», и он не повлияет на темпы отзыва лицензий, считают в Банке России. Дополнительный капитал от государства банкам не понадобится
Эльвира Набиуллина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Темпы отзыва лицензий у российских банков вряд ли увеличатся из-за кризиса и пандемии коронавируса, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. По оценкам регулятора, тенденции в секторе не изменятся, потому что банки сейчас лучше готовы к проблемам.

«Мы провели большую работу по оздоровлению банковской системы, и к нынешней сложной ситуации банки подошли с достаточным капиталом, с достаточной ликвидностью, в хорошей форме», — пояснила Набиуллина. Она, однако, не исключает ухода игроков с рынка по иным причинам.

«Безусловно, какие-то случаи могут быть, но это, скорее всего, не будет связано с кризисом или с распространением пандемии. Это только может быть связано с тем, что какие-то банки накопили проблемы в предыдущие периоды, и нынешняя ситуация может их выявить», — сказала глава ЦБ.

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА» на конец 2019 года, дефолт в течение ближайших 12 месяцев грозит 9,5% действующих банков. Это самый низкий уровень за все время замеров (с начала 2018 года).

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Финансы

Помощь государства банкам не потребуется

ЦБ пока не видит причин для того, чтобы докапитализировать банки, как это было в кризис 2014-2015 годов. Масштабного стресса банковская система не испытает: процентная маржа банков снизится не радикально, считает Набиуллина.

«Влияние на прибыль, конечно, будет, но мы считаем, что у банковской системы останется прибыль», — подчеркнула она.

Регулятор рассчитывает, что для устранения возможных проблем с капиталом банки будут использовать нераспределенную прибыль прошлого года — ЦБ ранее рекомендовал игрокам не выплачивать ее в виде дивидендов акционерам.

В 2019 году чистая прибыль сектора выросла на 73% до 1,7 трлн руб., но сам Банк России признавал, что рост показателя во многом обеспечен техническими эффектами от перехода игроков на новый стандарты отчетности.

Почти четверть банковской прибыли оказалась «бумажной»
Финансы

Новые послабления для банков

Банк России расширит меры для поддержки ликвидности банков. Регулятор, в частности, прорабатывает программу проведения аукционов годового репо, сказала Набиуллина. Сейчас Банк России может проводить аукционы репо «тонкой настройки» на срок от одного до шести дней, а также предоставляет банкам возможность использования операций репо постоянного действия.

Регулятор опасается увеличения неравномерности в распределении ликвидности между банками, объяснила решение Набиуллина.

«В условиях, когда пассивы банков по срокам не меняются и даже укорачиваются, а активы удлиняются, на наш взгляд, такая мера позволит банкам в большей степени сбалансировать активы и пассивы по срочности, меньше зависеть от краткосрочных изменений конъюнктуры рынка», — добавила она.

В марте Банк России зафиксировал резкое сокращение размера структурного профицита ликвидности в системе — избыток средств в системе сократился на 1,5 трлн, до 2,3 трлн руб.

Банки столкнулись с оттоком 700 млрд руб. из-за роста спроса на наличные
Финансы

Регулятор также разрешит банкам тратить меньше средств на взносы в АСВ. Базовая ставка в фонд страхования вкладов, который контролирует Агентство по страхованию вкладов, до конца этого года будет снижена с 0,15 до 0,1%. По расчетам ЦБ, это облегчит банкам привлечение средств от физлиц и улучшит ситуацию с фондированием.

Еще одна мера касается формирования резервов по кредитам, которым потребуется реструктуризация. Банк России считает, что банки могут не увеличивать резервирование по реструктурированным активам независимо от отрасли, в которой работает заемщик. До этого послабления распространялись на сферы экономики, признанные пострадавшими от пандемии, — например, на авиаперевозчиков, туроператоров и т.д.

Единственное ограничение установлено по качеству заемщика — послабления по резервам возможны только по кредитам, выданным клиентам высокой категории качества.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, Отзыв лицензии, регулирование
Материалы по теме
ЦБ объявил меры поддержки для банков и их заемщиков из-за пандемии
Финансы
ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса
Финансы
ЦБ оценил долю одобрений на кредитные каникулы и займы на зарплату
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter