Набиуллина не увидела в кризисе повода для отзывов лицензий у банков

Кредитные организации подошли к кризису «в хорошей форме», и он не повлияет на темпы отзыва лицензий, считают в Банке России. Дополнительный капитал от государства банкам не понадобится

Эльвира Набиуллина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Темпы отзыва лицензий у российских банков вряд ли увеличатся из-за кризиса и пандемии коронавируса, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. По оценкам регулятора, тенденции в секторе не изменятся, потому что банки сейчас лучше готовы к проблемам.

«Мы провели большую работу по оздоровлению банковской системы, и к нынешней сложной ситуации банки подошли с достаточным капиталом, с достаточной ликвидностью, в хорошей форме», — пояснила Набиуллина. Она, однако, не исключает ухода игроков с рынка по иным причинам.

«Безусловно, какие-то случаи могут быть, но это, скорее всего, не будет связано с кризисом или с распространением пандемии. Это только может быть связано с тем, что какие-то банки накопили проблемы в предыдущие периоды, и нынешняя ситуация может их выявить», — сказала глава ЦБ.

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА» на конец 2019 года, дефолт в течение ближайших 12 месяцев грозит 9,5% действующих банков. Это самый низкий уровень за все время замеров (с начала 2018 года).