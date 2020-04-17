Набиуллина не увидела в кризисе повода для отзывов лицензий у банков

Помощь государства банкам не потребуется
ЦБ пока не видит причин для того, чтобы докапитализировать банки, как это было в кризис 2014-2015 годов. Масштабного стресса банковская система не испытает: процентная маржа банков снизится не радикально, считает Набиуллина.
«Влияние на прибыль, конечно, будет, но мы считаем, что у банковской системы останется прибыль», — подчеркнула она.
Регулятор рассчитывает, что для устранения возможных проблем с капиталом банки будут использовать нераспределенную прибыль прошлого года — ЦБ ранее рекомендовал игрокам не выплачивать ее в виде дивидендов акционерам.
В 2019 году чистая прибыль сектора выросла на 73% до 1,7 трлн руб., но сам Банк России признавал, что рост показателя во многом обеспечен техническими эффектами от перехода игроков на новый стандарты отчетности.
Новые послабления для банков
Банк России расширит меры для поддержки ликвидности банков. Регулятор, в частности, прорабатывает программу проведения аукционов годового репо, сказала Набиуллина. Сейчас Банк России может проводить аукционы репо «тонкой настройки» на срок от одного до шести дней, а также предоставляет банкам возможность использования операций репо постоянного действия.
Регулятор опасается увеличения неравномерности в распределении ликвидности между банками, объяснила решение Набиуллина.
«В условиях, когда пассивы банков по срокам не меняются и даже укорачиваются, а активы удлиняются, на наш взгляд, такая мера позволит банкам в большей степени сбалансировать активы и пассивы по срочности, меньше зависеть от краткосрочных изменений конъюнктуры рынка», — добавила она.
В марте Банк России зафиксировал резкое сокращение размера структурного профицита ликвидности в системе — избыток средств в системе сократился на 1,5 трлн, до 2,3 трлн руб.
Регулятор также разрешит банкам тратить меньше средств на взносы в АСВ. Базовая ставка в фонд страхования вкладов, который контролирует Агентство по страхованию вкладов, до конца этого года будет снижена с 0,15 до 0,1%. По расчетам ЦБ, это облегчит банкам привлечение средств от физлиц и улучшит ситуацию с фондированием.
Еще одна мера касается формирования резервов по кредитам, которым потребуется реструктуризация. Банк России считает, что банки могут не увеличивать резервирование по реструктурированным активам независимо от отрасли, в которой работает заемщик. До этого послабления распространялись на сферы экономики, признанные пострадавшими от пандемии, — например, на авиаперевозчиков, туроператоров и т.д.
Единственное ограничение установлено по качеству заемщика — послабления по резервам возможны только по кредитам, выданным клиентам высокой категории качества.