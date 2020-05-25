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Банки не стали занимать у ЦБ ₽500 млрд по новому антикризисному механизму

Аукцион РЕПО сроком на 28 дней не состоялся из-за отсутствия заявок. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что длинное РЕПО добавит банкам стимулов для поддержки российских заемщиков

Ни один российский банк не захотел брать взаймы у ЦБ под залог ценных бумаг на длинный срок — первый аукцион РЕПО сроком на 28 дней признан не состоявшимся, сообщил Банк России. Регулятор предлагал кредитным организациям 500 млрд руб. по ставке 5,6% годовых.

Следующий аукцион длинного РЕПО сроком на один год намечен на 26 мая. РБК направил запрос в Банк России.

О планах удлинить аукционы РЕПО для банков глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила 3 апреля. Регулятор был готов давать кредитным организациям взаймы на один месяц и на один год.

ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса
Финансы
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По словам Набиуллиной, такой инструмент даст банкам «больше гибкости в управлении ликвидностью» в условиях, когда срочность активов растет, а пассивов — сокращается.

«В том числе это должно поддержать готовность банков реструктурировать кредиты, не опасаясь, что у них возникнет значительный дисбаланс по срочности активов и пассивов», — поясняла позднее председатель ЦБ.

В марте российский банковский сектор пережил отток 315 млрд руб. с депозитов населения (-1%). Сводной статистики за апрель еще нет, но в первой половине мая объем вкладов в банках упал на 0,6%, сообщал ЦБ. С конца марта российские банки также предоставляют кредитные каникулы и реструктуризацию для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса и кризиса.

Удлинение сроков РЕПО поддерживал глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, антикризисную поддержку государства можно расширить за счет увеличения заимствований Минфина. Ведомство будет выпускать облигации федерального займа (ОФЗ), банки смогут выкупать их и использовать в длинных сделках РЕПО, говорил Костин.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценивал объем дополнительных заимствований в 1,5-2 трлн руб. Он также указывал, что большая часть этих средств «ляжет на баланс банков».

Как российские банки занимали у ЦБ

В марте кредитные организации увеличили привлечение от регулятора более чем на 30%, писал РБК. За месяц банки заняли рекордную с декабря 2014 года сумму — 739,37 млрд руб. В основном, участники рынка заключали с ЦБ сделки РЕПО, отмечали эксперты.

Банки продолжали наращивать заимствования в начале апреля и в первые дни мая, следует из статистики регулятора. Но к середине месяца объем обязательств кредитных организаций перед ЦБ упал до 5,1 млрд руб., и с тех пор не менялся.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, ЦБ, РЕПО
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