Банки не стали занимать у ЦБ ₽500 млрд по новому антикризисному механизму

Аукцион РЕПО сроком на 28 дней не состоялся из-за отсутствия заявок. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что длинное РЕПО добавит банкам стимулов для поддержки российских заемщиков

Ни один российский банк не захотел брать взаймы у ЦБ под залог ценных бумаг на длинный срок — первый аукцион РЕПО сроком на 28 дней признан не состоявшимся, сообщил Банк России. Регулятор предлагал кредитным организациям 500 млрд руб. по ставке 5,6% годовых.

Следующий аукцион длинного РЕПО сроком на один год намечен на 26 мая. РБК направил запрос в Банк России.

О планах удлинить аукционы РЕПО для банков глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила 3 апреля. Регулятор был готов давать кредитным организациям взаймы на один месяц и на один год.

По словам Набиуллиной, такой инструмент даст банкам «больше гибкости в управлении ликвидностью» в условиях, когда срочность активов растет, а пассивов — сокращается.