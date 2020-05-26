Россияне на самоизоляции стали чаще инвестировать в ценные бумаги

Россияне после начала самоизоляции начали больше вкладываться в ценные бумаги. Однако большинство граждан остаются пассивными в вопросе управления своими сбережениями, считают аналитики

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Доля россиян, которые инвестируют в ценные бумаги, увеличилась с начала кризиса и самоизоляции, но большинство не предпринимали никаких действий для спасения своих сбережений от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир» (есть в распоряжении РБК).

Согласно данным, в середине мая никаких действий с финансами не предпринимали 78% россиян.

«Данное поведение может объясняться как когнитивными факторами (недостаточной осведомленностью о возможных вариантах вложений), так и практическими, заключающимися в отсутствии накоплений у большинства граждан», — отмечается в отчете «Ромира».

Однако по сравнению с опросом, проведенным двумя месяцами ранее, число равнодушных несколько сократилось (было 86%). Соответственно с 14 до 22% выросла доля тех, кто те или иные меры все-таки принял. При этом за два месяца способы спасения накоплений заметно изменились. В марте наиболее популярными стратегиями были покупка валюты (33% от тех, кто рассказал о принятых мерах) и покупка бытовой техники (31%). В середине же мая об использовании таких способов рассказали лишь 27 и 21% соответственно.