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Россияне на самоизоляции стали чаще инвестировать в ценные бумаги

Россияне после начала самоизоляции начали больше вкладываться в ценные бумаги. Однако большинство граждан остаются пассивными в вопросе управления своими сбережениями, считают аналитики
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Доля россиян, которые инвестируют в ценные бумаги, увеличилась с начала кризиса и самоизоляции, но большинство не предпринимали никаких действий для спасения своих сбережений от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир» (есть в распоряжении РБК).

Согласно данным, в середине мая никаких действий с финансами не предпринимали 78% россиян.

«Данное поведение может объясняться как когнитивными факторами (недостаточной осведомленностью о возможных вариантах вложений), так и практическими, заключающимися в отсутствии накоплений у большинства граждан», — отмечается в отчете «Ромира».

Россияне сообщили о нехватке накопленных денег на старость
Общество
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Однако по сравнению с опросом, проведенным двумя месяцами ранее, число равнодушных несколько сократилось (было 86%). Соответственно с 14 до 22% выросла доля тех, кто те или иные меры все-таки принял. При этом за два месяца способы спасения накоплений заметно изменились. В марте наиболее популярными стратегиями были покупка валюты (33% от тех, кто рассказал о принятых мерах) и покупка бытовой техники (31%). В середине же мая об использовании таких способов рассказали лишь 27 и 21% соответственно.

«За последние волны исследования отмечается рост доли россиян, вложившихся в ценные бумаги», — говорится в отчете «Ромира». Доля таких инвесторов среди тех, кто принял те или иные меры для спасения своих финансов во время кризиса, выросла почти втрое — с 12% в середине марта до 33% в середине мая.

Больше трети россиян отмечают возможное ухудшение своего финансового положения к окончанию карантина (35% в России и 43% в Москве).

Почти треть россиян из-за коронавируса заявили об отсутствии сбережений
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В начале мая в опросе ЦСР 58% россиян сообщили, что доход их семей с начала эпидемии упал. 5% семей полностью лишились дохода. В среднем по России зарплаты снизились на 6 тыс. руб., сильнее всего — примерно на 10 тыс. руб.– в добывающих и энергетических компаниях, а также финансовых организациях. Каждая пятая семья сообщила, что у нее нет финансовой подушки безопасности, еще 22% опрошенных сообщили, что сбережения могут позволить их семье в случае потери дохода прожить не более месяца. В среднем у россиян есть накопления на срок не более четырех месяцев.

Другие опросы, с иной методологией показывают еще более негативную картину. Более 60% россиян не имеют никаких сбережений и им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, показал опрос по заказу «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Тадтаев
Теги: инвестиции, самоизоляция, ценные бумаги
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