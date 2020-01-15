Россияне сообщили о нехватке накопленных денег на старость

Почти четверть россиян сожалеют, что мало откладывали или совсем не копили на старость, свидетельствует опрос НПФ Сбербанка

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Почти четверть граждан России (24,8%) выразили сожаление, что откладывали мало денег или совсем не копили на старость. Об этом свидетельствуют результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, поступившие в распоряжение РБК.

Чаще других такое мнение высказали жители Дальнего Востока (29,7% опрошенных), Урала и Поволжья (28,3%), меньше всего — жители Северо-Западного федерального округа (15%). В основном об этом говорят граждане, чья зарплата не превышает 35 тыс. руб. в месяц, отмечается в исследовании. В целом по стране только 13,8% граждан делали самостоятельные пенсионные накопления в течение последних 10–20 лет.

Как показал опрос, 72,8% россиян старше 50 лет заявили, что их собственные сбережения не обеспечат им комфортную жизнь на пенсии. Главной причиной, по которой невозможно было накопить на старость, опрошенные назвали низкий уровень заработной платы. Экономить, выйдя на пенсию, согласно исследованию фонда, придется 87% опрошенных жителей Уральского федерального округа, 77,8% — Северо-Западного округа и 66,7% — Центральной России. Зато в Приволжском федеральном округе своими сбережениями к пенсии довольны 47,4% опрошенных граждан.

Говоря о способах накопления денег, россияне назвали открытие банковского вклада (32,6% опрошенных) и вложение средств в недвижимость (29,7%). Опрос проводился в ноябре-декабре прошлого года в 30 регионах, в исследовании НПФ Сбербанка приняли участие более 1,6 тыс. человек.

Похожую ситуацию в ноябре 2019 года показал опрос Райффайзенбанка в 14 российских городах. Согласно его результатам, более 75% жителей крупных городов не откладывают деньги на старость, а 40% опрошенных сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, однако не могут этого делать из-за отсутствия финансовых возможностей. Тогда респондентов попросили указать их ежемесячный доход: 10% россиян сообщили, что зарабатывают в месяц в среднем менее 30 тыс. руб., 24% — от 30 тыс. до 60 тыс. руб., а 21% — от 60 тыс. до 90 тыс. руб. Июньский опрос Левада-центра показал, что большинство респондентов (63%) не хотели бы делать отчисления в НПФ, помимо обязательных взносов от работодателей.