Экономисты оценили сроки перехода ЦБ к снижению ключевой ставки

По самому оптимистичному прогнозу, ЦБ может снизить ставку в июне, а по пессимистичному — не только не снизить, но и повысить до 17%, следует из опроса аналитиков. Наиболее ожидаемые сценарии — смягчение в июле или сентябре

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России может перейти к снижению ставки не раньше июля 2024 года, следует из комментариев 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний. На ближайшем заседании 26 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, считают все респонденты.

В отличие от прогноза на ближайшее заседание единого мнения относительно начала цикла смягчения денежно-кредитной политики у аналитиков нет. Основных сценариев, исходя из комментариев экспертов, сейчас два: июль или сентябрь-октябрь.

Стабилизация устойчивых компонентов инфляции вкупе с некоторым охлаждением потребительской активности в апреле—мае может быть достаточным основанием для начала смягчения денежно-кредитной политики в июне-июле, говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ+ Андрей Мелащенко. Но если прогноз по росту внутреннего спроса будет существенно повышен, для возвращения инфляции к цели до конца года регулятор может сохранять жесткую политику более длительное время, добавляет руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. В этом случае возможен вариант начала цикла смягчения только в сентябре, хотя это менее вероятный сценарий, отмечает эксперт.

Полностью не исключается и вариант сохранения ставки на уровне 16% до конца года или даже ее повышения. Сценарий с 16% также возможен, если не удастся достичь прогресса по снижению инфляции, говорит руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев. В рисковом сценарии, если инфляция будет ускоряться, ЦБ и вовсе может повысить ставку до 17% годовых, не исключает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В начале года многие эксперты ожидали от ЦБ более быстрого смягчения и предполагали, что цикл снижения ставки может начаться уже в апреле.

Когда может снизиться ключевая ставка

Условия, при которых можно будет говорить о снижении ключевой ставки, сам ЦБ перечислил в резюме по итогам заседания совета директоров в марте, напоминает Васильев. Помимо устойчивого замедления инфляции необходимы охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности, снижение жесткости рынка труда, отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий, перечисляет эксперт.

С одной стороны, к апрельскому заседанию наметились условия для смягчения, говорит Беленькая: текущая инфляция в марте замедлилась, инфляционные ожидания населения в апреле снизились (с 11,9 до 11,5%), импорт также снижается.

Но в начале апреля Росстат вновь зафиксировал ускорение инфляции, отмечает Васильев: «За первую половину апреля рост потребительских цен составил 0,29%. Это выше сезонной нормы и соответствует примерно 6,5% сезонно скорректированной инфляции в годовом выражении». Цель ЦБ по инфляции — 4%. Также продолжает расти деловая активность, а дефицит на рынке труда не снижается, добавляет экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. К тому же остаются риски смещения цен вверх в дальнейшем, продолжает он. «Предстоит увидеть реакцию цен автомобилей на ограничения ряда импортных схем, эффект переноса ослабления валютного курса с начала года, пережить индексацию тарифов на коммунальные услуги в июне и потенциальное давление со стороны цен на бензин», — перечисляет эксперт. Кроме того, вместе с тенденцией к коррекции рубля в мае снова могут вырасти и инфляционные ожидания, добавляет старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.

В этих условиях на текущем заседании у ЦБ нет предпосылок обсуждать вариант снижения ключевой ставки, сигнал регулятора останется нейтральным, полагают большинство экспертов. «ЦБ выжидает в том числе решений по бюджету, которые возможны не раньше конца мая, когда будет сформировано новое правительство», — указывает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Сценарий ужесточения Если прогноз 30 участников опроса РБК окажется верным, заседание 26 апреля станет третьим подряд, когда ЦБ оставит ставку неизменной. Но на совете может быть поднят вопрос и о повышении ключевой ставки, допускают эксперты. «Я думаю, что среди голосующих директоров вырастет доля желающих ставку повысить», — отмечает старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. О возможном ужесточении говорит и Васильев: «В рисковом сценарии мы допускаем, что Банк России может повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 17%, или сохранить ставку 16% и дать сигнал о готовности повысить ставку на ближайших заседаниях, например на следующем заседании 7 июня». Вероятность такого сценария эксперт оценивает в 30%.

По мнению Табаха, в зависимости от динамики инфляции ЦБ может приступить к снижению ставки в июле или сентябре. В начале года эксперт считал, что регулятор смягчит риторику в марте и приступит к снижению ставки в июне. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов полагает, что «окно возможностей для смягчения» откроется летом. Беленькая говорит, что с наибольшей вероятностью снижения ставки можно ждать в июле. Мелащенко допускает снижение в июне или июле, но считает, что оно составит лишь 50–100 б.п. (снижение до 15–15,5%) против 200 б.п., ожидавшихся ранее.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, напротив, снижение ставки летом называет сценарием с наименьшей вероятностью. По его мнению, ЦБ захочет оценить последствия для инфляции от повышения тарифов ЖКХ в июле, поэтому отложит решение по возможному смягчению на осень.

Условие, при котором регулятор может перейти к снижению ставки, — это сохранение в течение двух-трех месяцев сезонно сглаженной инфляции близко к цели 4%, говорит Тунев. «Ведь даже при инфляции 5–6% ставка 16% слишком высока и скорее создает проинфляционные риски. Чем выше ставка, тем больше стимулов брать льготные кредиты, даже если можно обойтись без них. Чем выше ставка, тем больше будущий навес избыточных процентных доходов и сбережений. Они потом трансформируются в спрос или придут на валютный рынок», — объясняет эксперт.

Какой ключевая ставка будет в конце 2024 года

В апрельском макроопросе, который проводит ЦБ, аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке с 14,5 до 14,9% годовых, сам регулятор ждет ее в диапазоне 13,5–15,5% годовых. Но на апрельском заседании Банк России представит обновленный прогноз, в котором может изменить этот уровень.

Общее снижение ставки до конца 2024 года будет небольшим относительно текущих уровней, следует из комментариев аналитиков, опрошенных РБК.