Набиуллина заявила об оставшемся позади пике инфляции

Пройденный пик инфляции — результат политики ЦБ, заявила Набиуллина. Если бы регулятор не повышал ставку, инфляция была бы больше 7,4%, которые получились по итогам 2023 года, и продолжила бы ускоряться

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пик инфляции в России пройден благодаря жесткой денежно-кредитной политике Центробанка; она направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным и разрушительным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы. Трансляция шла на сайте нижней палаты.

«Ситуацию, когда избыточный спрос выливается в рост цен и ослабление рубля, мы наблюдали прошлым летом: на нее мы отреагировали повышением ключевой ставки. Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади», — утверждает она.

Как отметила глава Банка России, если рассматривать на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, видно, что с июля по ноябрь показатель в пересчете на год был двузначным. Инфляционное давление было очень сильным, а в декабре—январе заметно снизилось. Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, чем 7,4% по итогам 2023 года, и продолжила бы ускоряться и сейчас.

В марте глава регулятора сообщала, что пик месячных темпов инфляции был пройден осенью 2023 года, а годовой пик ожидается в течение второго квартала 2024-го.

Целевой показатель ЦБ по инфляции — 4%. В феврале 2024 года она составила 7,69%; по данным Минэкономразвития, по состоянию на 1 апреля темпы роста цен составили 7,62% год к году. С начала года по 1 апреля потребительские цены выросли на 1,87%.

В марте Банк России сохранил ключевую ставку в размере 16% годовых. На заседании месяцем раньше ЦБ также оставил ставку на этом уровне, а до этого с июля по декабрь провел несколько раундов ужесточения денежно-кредитной политики, в результате которых ставка выросла более чем в два раза — с 7,5 до 16%. По словам Набиуллиной, высокой ставкой регулятор защищает доходы граждан, это вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. ЦБ начнет понижать ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, отметила она.