Безработица в России достигла исторического минимума
Уровень безработицы в России вновь обновил исторический минимум: в феврале он составил 2,8% от рабочей силы без исключения сезонного фактора. Это следует из данных Росстата, опубликованных в докладе о социально-экономическом положении в январе-феврале 2024 года.
Ниже 3% безработица в России впервые опустилась в октябре 2023 года — тогда она составила 2,9%. В ноябре показатель остался на том же уровне, а в декабре вновь вырос до 3%.
Среднегодовой уровень безработицы в России по итогам 2023-го составил 3,2%, что является самым низким показателем с начала наблюдения (1992 года), сообщал ранее РБК генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Также в декабре до рекордного уровня увеличилось число занятых — 74,2 млн человек, отмечал он.
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