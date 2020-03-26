ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса

С 30 марта по 3 апреля банки будут работать как в новогодние праздники. В этот период они должны в обычном режиме выдавать юридическим лицам средства на выплату зарплат и других соцвыплат

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Центробанк дал российским банкам рекомендации по работе в период с 30 марта по 3 апреля — в соответствии с указом президента Владимира Путина, эта неделя в стране будет нерабочей.

Как сообщается на сайте регулятора, кредитным организациям в это время рекомендуется работать в том же режиме, что и в новогодние праздничные дни. Банки также должны опубликовать на своих сайтах график работы и при необходимости определить перечень дежурных отделений, сообщает ЦБ.

При этом операции по выдаче юридическим лицам денег на выплату зарплаты и другие выплаты социального характера должны проводиться в обычном режиме, указывает ЦБ. Регулятор также рекомендовал банкам обеспечить работу банкоматов, устройств самообслуживания, систем мобильного банка, онлайн-переводов и других дистанционных услуг.

В сообщении на сайте Сбербанка говорится, что с 30 марта по 5 апреля его офисы будут работать в режиме выходного дня.