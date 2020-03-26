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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса

С 30 марта по 3 апреля банки будут работать как в новогодние праздники. В этот период они должны в обычном режиме выдавать юридическим лицам средства на выплату зарплат и других соцвыплат
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Центробанк дал российским банкам рекомендации по работе в период с 30 марта по 3 апреля — в соответствии с указом президента Владимира Путина, эта неделя в стране будет нерабочей.

Как сообщается на сайте регулятора, кредитным организациям в это время рекомендуется работать в том же режиме, что и в новогодние праздничные дни. Банки также должны опубликовать на своих сайтах график работы и при необходимости определить перечень дежурных отделений, сообщает ЦБ.

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При этом операции по выдаче юридическим лицам денег на выплату зарплаты и другие выплаты социального характера должны проводиться в обычном режиме, указывает ЦБ. Регулятор также рекомендовал банкам обеспечить работу банкоматов, устройств самообслуживания, систем мобильного банка, онлайн-переводов и других дистанционных услуг.

В сообщении на сайте Сбербанка говорится, что с 30 марта по 5 апреля его офисы будут работать в режиме выходного дня.

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О планах работать на следующей неделе в режиме новогодних и майских праздников также сообщила Московская биржа. С 30 марта по 3 апреля на площадке будут проводиться только «самые необходимые функции по организации торгов, клиринга и расчетов».

О том, что предстоящая неделя в России будет нерабочей, Путин объявил 25 марта в своем телеобращении к россиянам. Он заявил, что длинные выходные необходимы для того, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно президентскому указу, ограничения не коснутся ряда категорий работников, в том числе непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций и компаний, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что работать на следующей неделе будут и банки, так как они «обеспечивают жизнедеятельность государства».

В Москве, согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, на следующей неделе будут закрыты парки, магазины, за исключением продуктовых и аптек, а рестораны, кафе и бары будут работать только на вынос.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Центробанк, коронавирус, банки
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