ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса
Центробанк дал российским банкам рекомендации по работе в период с 30 марта по 3 апреля — в соответствии с указом президента Владимира Путина, эта неделя в стране будет нерабочей.
Как сообщается на сайте регулятора, кредитным организациям в это время рекомендуется работать в том же режиме, что и в новогодние праздничные дни. Банки также должны опубликовать на своих сайтах график работы и при необходимости определить перечень дежурных отделений, сообщает ЦБ.
При этом операции по выдаче юридическим лицам денег на выплату зарплаты и другие выплаты социального характера должны проводиться в обычном режиме, указывает ЦБ. Регулятор также рекомендовал банкам обеспечить работу банкоматов, устройств самообслуживания, систем мобильного банка, онлайн-переводов и других дистанционных услуг.
В сообщении на сайте Сбербанка говорится, что с 30 марта по 5 апреля его офисы будут работать в режиме выходного дня.