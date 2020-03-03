Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

Кредитные организации заметно нарастили переуступку прав на кредиты, которые выдавались с 2017 года. На это время в России пришелся бум потребкредитования, и теперь банки пытаются как можно быстрее расчистить свои балансы

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В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным кредитам. Речь идет о ссудах, которые одобрялись с 2017 года — во время пикового роста в розничном сегменте. Доля таких сделок выросла как в денежном, так и в количественном выражении, следует из данных Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомился РБК.

В 2019 году доля свежих, то есть выданных за последние три года, долгов составила 13,3% от общего количества предлагаемых к переуступке. Годом ранее лишь 6,2% случаев приходились на такие кредиты. По объему задолженности доля этих долгов в 2019 году увеличилась в 3,7 раза, до 7,4% от общего объема сделок на рынке цессии (переуступки права на долг).

Всего в 2019 году банки предложили коллекторам 399 млрд руб. просроченных долгов, что на 15,1% меньше, чем годом ранее. Однако доля закрытых сделок увеличилась, что привело к росту объема реально проданных долгов до 303,6 млрд руб. В основном банки выставляли на продажу долги по кредитам наличными, POS-кредитам и кредитным картам: в прошлом году доля таких продуктов в общем объеме проданных ссуд выросла до 92% (+11 п.п.).

Активизация переуступки недавно выданных ссуд в первую очередь связана с ростом потребкредитования, отметил гендиректор ПКБ Павел Михмель. Он сообщил, что некоторые банки изменили подходы к работе с просрочкой. «ЦБ ставит банки в достаточно жесткие рамки, и держать на балансе в течение двух-трех лет долг им становится просто невыгодно. Они стремятся быстро отработать долг на агентской схеме в течение первого года, а потом продать его, получив максимальную прибыль, либо отдать на судебное взыскание», — пояснил собеседник РБК.