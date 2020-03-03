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Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

Кредитные организации заметно нарастили переуступку прав на кредиты, которые выдавались с 2017 года. На это время в России пришелся бум потребкредитования, и теперь банки пытаются как можно быстрее расчистить свои балансы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным кредитам. Речь идет о ссудах, которые одобрялись с 2017 года — во время пикового роста в розничном сегменте. Доля таких сделок выросла как в денежном, так и в количественном выражении, следует из данных Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомился РБК.

В 2019 году доля свежих, то есть выданных за последние три года, долгов составила 13,3% от общего количества предлагаемых к переуступке. Годом ранее лишь 6,2% случаев приходились на такие кредиты. По объему задолженности доля этих долгов в 2019 году увеличилась в 3,7 раза, до 7,4% от общего объема сделок на рынке цессии (переуступки права на долг).

Всего в 2019 году банки предложили коллекторам 399 млрд руб. просроченных долгов, что на 15,1% меньше, чем годом ранее. Однако доля закрытых сделок увеличилась, что привело к росту объема реально проданных долгов до 303,6 млрд руб. В основном банки выставляли на продажу долги по кредитам наличными, POS-кредитам и кредитным картам: в прошлом году доля таких продуктов в общем объеме проданных ссуд выросла до 92% (+11 п.п.).

Активизация переуступки недавно выданных ссуд в первую очередь связана с ростом потребкредитования, отметил гендиректор ПКБ Павел Михмель. Он сообщил, что некоторые банки изменили подходы к работе с просрочкой. «ЦБ ставит банки в достаточно жесткие рамки, и держать на балансе в течение двух-трех лет долг им становится просто невыгодно. Они стремятся быстро отработать долг на агентской схеме в течение первого года, а потом продать его, получив максимальную прибыль, либо отдать на судебное взыскание», — пояснил собеседник РБК.

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Как росло кредитование населения

Темпы розничного кредитования в России начали укоряться с конца 2017 года, следует из данных ЦБ. Основной вклад внесли необеспеченные ссуды — кредиты наличными, POS-кредиты и кредитные карты. Темпы прироста в этом сегменте в 2019 году достигали 23,5% в годовом выражении. К октябрю 2019 года долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012-го, указал ЦБ.

Для охлаждения рынка регулятор ужесточил требования к выдаче необеспеченных ссуд: он трижды повышал коэффициенты риска по таким кредитам, а с октября обязал банки рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Чем выше закредитованность клиента, тем больше нагрузки на капитал получает банк при работе с ним.

О чем говорит продажа долгов

Передача в цессию более свежих долгов отчасти указывает на ухудшение качества выдач, считает аналитик агентства Fitch Антон Лопатин: «Скорее всего, на этот момент кредит уже глубоко в просрочке и практически полностью зарезервирован».

Продажа долгов может быть выгоднее для банка с точки зрения экономии операционных расходов на содержание штата по взысканию, замечает руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. По словам аналитика, ситуация говорит не о низком качестве выдач, а скорее о более оперативной работе с просрочкой. Рост продаж свежих долгов он считает неопасным — объем таких сделок пока небольшой.

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В первой половине прошлого года российские банки столкнулись с ухудшением качества ссуд, указывали аналитики агентства «Эксперт РА». Они обратили внимание, что игроки стали активнее наращивать резервы по необеспеченным ссудам с небольшой просрочкой, что повлияло на стоимость риска: показатель за последние два с половиной года увеличился на 0,6 п.п., до 6,9%.

В 2020 году рынок цессии может вырасти еще на 15%, в основном за счет необеспеченных ссуд, соглашается президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, переуступка прав по недавно выданным ссудам уже привела к росту цен на покупаемые портфели: средняя цена закрытия сделок в 2019 году выросла с 1,91 до 2,61%. «Данная тенденция выгодна обеим сторонам: для коллекторского агентства это возможность больше взыскать, для банка — получить максимальную сумму от продажи портфеля», — утверждает Мехтиев.

Промсвязьбанк в 2019 году не заключал сделок цессии, сообщил его представитель: «Если банк не планирует передавать активы на судебное взыскание, то он действительно может выставить ссуды на продажу на более ранней стадии просрочки. Тут может быть дело не столько в качестве портфеля, сколько в доступных инструментах взыскания». Банк «Русский стандарт» сообщил, что самостоятельно занимается взысканием, большинство других крупнейших банков не ответили на запросы РБК. 

Подробности читайте в материале РБК Pro

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, долги, коллекторы
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