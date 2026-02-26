 Перейти к основному контенту
Греф назвал преувеличенными сообщения, что «Самолет» «перестанет летать»

Греф счел преувеличенными сообщения, что девелопер «Самолет» «перестанет летать»
Строительная компания «Самолет» не находится в критической ситуации с точки зрения финансов, заявил глава «Сбера» Герман Греф. В начале февраля группа обратилась за господдержкой, но в итоге не получила ее
Группа «Самолет» не находится в критической ситуации с точки зрения обслуживания обязательств перед кредиторами, заявил на звонке с аналитиками и журналистами глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, компания напрасно обращалась за господдержкой.

«Слухи о том, что «Самолет» перестанет летать, сильно преувеличены, я бы так сказал. Они стали жертвой собственного пиара неудачного, когда они обратились в бюджет, чтобы найти источник покрытия дефицита за легкими деньгами. Покрытия своих обязательств, которые к тому времени уже были профинансированы. Это для меня была странная история, на самом деле. Это поступило такой волной против них. На самом деле, мы не видим какой-то критической ситуации у них», — сказал Греф.

Он напомнил, что в феврале группа «Самолет» погасила обязательства по облигациям.

«Честно сказать, мне все рассказывают о том, как они вот-вот умрут, но я пока признаков смерти не наблюдаю. Абсолютно рядовая ситуация. Да, у компании повышенная долговая нагрузка, но я пока не вижу там ничего критичного», — резюмировал Греф.

Глава «Сбера» также напомнил, что в 2025 году ряд отраслей испытывали финансовые трудности в условиях высокой ключевой ставки и высокой цены заемного капитала. «Поэтому они (ГК «Самолет». — РБК) попали в переломы собственных костей по неосторожности. Что касается отрасли (строительства. — РБК), там у нас все очевидно», — заявил глава «Сбера». Он указал, что финансовым трудностям поспособствовали снижение господдержки, высокие ставки по коммерческой ипотеке, затоваривание квартирами в целом ряде регионах, а также отмена моратория на штрафы.

В середине января застройщик направил письмо в правительство с просьбой предоставить ему льготный кредит или «иной стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб., сообщали источники РБК. Компания приходила с запросом на партнерскую поддержку, а не на спасение, объяснила глава «Самолета» Анна Акиньшина в интервью РБК.

По ее словам, с конца 2024 года стратегия «Самолета» была направлена на сохранение стабильности и оптимизацию структуры расходов, а способы для этого были разные. «Письмо, которое сейчас по каким-то невероятным причинам получило широкую популярность», было одним из таких инструментов, добавляла она. Глава застройщика также отметила, что обращение «Самолета» в правительство не предполагало возможного участия государства в капитале группы — в случае получения льготного кредитования компания рассматривала возможность предоставления своих акций в залог. 24 февраля «Самолет» получил ответ от правительства, что компания в поддержке не нуждается.

Георгий Недогибченко
Сбербанк Группа «Самолет» Долги
