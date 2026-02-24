Глава «Самолета» назвала две «глобальные проблемы» строительства

Жесткая денежно-кредитная политика и нехватка рабочих — основные проблемы в жилищном строительстве, считает гендиректор «Самолета». Поддержать рынок может возвращение рыночной ипотеки и популяризация профессии строителя

Фото: Андрей Любимов / РБК

Длительная жесткая денежно-кредитная политика и катастрофическая нехватка рабочей силы являются основными факторами, которые оказывают наиболее существенное влияние на бизнес девелоперов в 2026 году. Такую позицию в интервью РБК озвучила генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина. По ее словам, заметным является их давление на себестоимость строительства и сроки реализации.

Дефицит рабочей силы требует гораздо большего времени для решения, полагает Акиньшина. «Мы понимаем, что в любом случае эту задачу не решить одним днем и, к сожалению, не одним годом», — указывает она. Именно поэтому компания, по ее словам, идет на существенное сокращение предложения с отделкой. Кроме того, девелопер активно смотрит в сторону роботизации.

«Роботы, которые «вяжут» арматуру, или роботы-штукатурщики — это уже реальность», — добавляет глава «Самолета».

Для решения проблемы на долгосрочную перспективу необходимо популяризировать профессию строителя, считает гендиректор застройщика. Если вспомнить советские фильмы, то там рабочие профессии были очень престижными, указывает она. «В какой-то момент мы как страна это чувство гордости потеряли и быть сантехником или электриком перестало быть престижным и даже нормальным», — говорит собеседник РБК. Нужно стратегически заниматься продвижением именно рабочих профессий, подчеркивает она.

При этом, по словам Акиньшиной, сейчас на рынке есть тенденция по изменению стоимости строительных материалов. Компании готовы идти на существенное снижение цены, лишь бы их мощности не простаивали, указывает она. Остановка производства — сложнейшая ситуация, поэтому подрядчики готовы жертвовать маржой, чтобы этого не допустить, объясняет топ-менеджер группы. Такая тенденция, к примеру, наблюдается на рынке мебели. Объемы строительства начали снижаться с 2024 года, как следствие, меняется и потребность в глобальных объемах такой продукции, поясняет Акиньшина. «Мы сейчас отыгрываем тендеры на 2026 год, и многие компании дают нам цены ниже, чем в 2025-м, чтобы их производственные мощности не простаивали», — подчеркивает она.

В 2026 году фактически продолжает отсутствовать рыночная ипотека, полагает глава «Самолета». Если же ставка по ней будет составлять 12–14%, то спрос вернется, считает она. «Не считайте меня занудой, но без этого никакого волшебства не будет», — подчеркивает Акиньшина. Для того чтобы вывести новый объем, должен быть инструмент, который этот новый объем сможет поглотить, указывает она. «То есть выводить новые метры и плодить нераспроданность или продавать себе в убыток мы точно не будем. Лучше подождать», — резюмирует собеседник РБК.