Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

«Самолет» получил ответ правительства о мерах поддержки

Сюжет
Эксклюзивы РБК
«Самолет» обращался в правительство с запросом на партнерскую поддержку, а не спасение компании, рассказала в интервью РБК глава группы. В прямой субсидии застройщик не нуждается, но для него разработают комплекс специальных мер
Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа «Самолет» получила официальный ответ правительства на запрос о предоставлении господдержки. Об этом в интервью РБК рассказала глава девелопера Анна Акиньшина. По ее словам, межведомственная комиссия подтвердила устойчивость компании и решила, что группе не требуется прямая поддержка.

«Официальный ответ получен нами на межведомственной комиссии сегодня, 24 февраля. Проанализировав отчетность и результаты деятельности группы, государственные органы, по сути, подтвердили стабильность и устойчивость текущей бизнес-модели и установили, что в прямой субсидии компания не нуждается», — заявила Акиньшина.

Полный текст интервью гендиректора крупнейшего девелопера России про его обращение с письмом в правительство, последствия решения и стратегию «Самолета» по оптимизации долговой нагрузки — в подписке РБК.

При этом собеседник РБК отметила, что масштабы бизнеса и предоставленные компанией данные также говорили о том, что по определенным пунктам письма стоит разработать и согласовать пул инструментов и специальных мер. Их детали она не раскрыла, но подчеркнула, что «Самолет» во многом удовлетворил свой запрос и продолжает дальнейшую работу.

РБК направил запрос в Минфин.

Крупнейший девелопер «Самолет» обратился за господдержкой
О том, что «Самолет» в середине января направил письмо в правительство с просьбой предоставить ему льготный кредит или «иной стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб., сообщали ранее источники РБК. Компания приходила с запросом на партнерскую поддержку, а не на спасение, объяснила Акиньшина. «Это был шаг, один из сотни других шагов, который мы использовали также для повышения собственной эффективности», — рассказала она. С конца 2024 года стратегия «Самолета» была направлена на сохранение стабильности и оптимизацию структуры расходов, а способы для этого были разные, подчеркнула глава компании. «Письмо, которое сейчас по каким-то невероятным причинам получило широкую популярность», было одним из таких инструментов, добавила она.

Глава застройщика также отметила, что обращение «Самолета» в правительство не предполагало возможного участия государства в капитале группы — в случае получения льготного кредитования компания рассматривала возможность предоставления своих акций в залог. «Как бывший финансовый директор, могу приоткрыть вам тайну: под любой масштабный кредит необходим залог», — подчеркнула она. По ее словам, это реальность, в которой сейчас работают все финансовые институты.

«Мы никогда не видели и не видим «Самолет» государственной компанией», — подчеркнула Акиньшина. Согласно отчету застройщика за первое полугодие 2025 года, его основными акционерами выступали Павел Голубков (15,08%), ЗПИФ комбинированный «Проектный» (10,05%), Игорь Евтушевский (5,85%), Дмитрий Голубков (1,85%). Крупнейшая доля в компании — 29,12% — была у ее сооснователя Михаила Кенина. Он скончался в августе прошлого года, говорилось тогда в публикации группы. На данный момент процедура наследования еще не завершена, сообщала ранее на звонке для инвесторов финансовый директор девелопера Нина Голубничая.

«Самолет» исключил неуплату купонов по облигациям после запроса поддержки
Бизнес
Фото:Валентин Антонов / ТАСС

В 2026 году девелопер планирует увеличить объем продаж до 1,3 млн кв. м, что примерно на 7% превысит показатели 2025-го, рассказала Акиньшина. В компании прогнозируют и рост цен на уровне 10–12% из-за сохранения дефицита предложения на рынках Москвы и Московской области, уточнила она. Еще одной ключевой задачей на текущий год глава «Самолета» назвала снижение корпоративного долга. В компании планируют сократить его не меньше, чем в 2025 году, пояснила она. «Мы продолжаем искать варианты оптимизации, пересогласовываем с банками различные условия, используем другие инструменты — обеспеченные, не обеспеченные. Но свои модели мы никогда не строили и не будем строить на основании того, что у нас будут какие-то субсидии», — подчеркнула топ-менеджер группы.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Дарья Молоткова
Группа «Самолет» Акции господдержка Девелоперы рынок жилья
