«Самолет» получил ответ правительства о мерах поддержки

«Самолет» обращался в правительство с запросом на партнерскую поддержку, а не спасение компании, рассказала в интервью РБК глава группы. В прямой субсидии застройщик не нуждается, но для него разработают комплекс специальных мер

Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа «Самолет» получила официальный ответ правительства на запрос о предоставлении господдержки. Об этом в интервью РБК рассказала глава девелопера Анна Акиньшина. По ее словам, межведомственная комиссия подтвердила устойчивость компании и решила, что группе не требуется прямая поддержка.

«Официальный ответ получен нами на межведомственной комиссии сегодня, 24 февраля. Проанализировав отчетность и результаты деятельности группы, государственные органы, по сути, подтвердили стабильность и устойчивость текущей бизнес-модели и установили, что в прямой субсидии компания не нуждается», — заявила Акиньшина.

При этом собеседник РБК отметила, что масштабы бизнеса и предоставленные компанией данные также говорили о том, что по определенным пунктам письма стоит разработать и согласовать пул инструментов и специальных мер. Их детали она не раскрыла, но подчеркнула, что «Самолет» во многом удовлетворил свой запрос и продолжает дальнейшую работу.

РБК направил запрос в Минфин.

О том, что «Самолет» в середине января направил письмо в правительство с просьбой предоставить ему льготный кредит или «иной стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб., сообщали ранее источники РБК. Компания приходила с запросом на партнерскую поддержку, а не на спасение, объяснила Акиньшина. «Это был шаг, один из сотни других шагов, который мы использовали также для повышения собственной эффективности», — рассказала она. С конца 2024 года стратегия «Самолета» была направлена на сохранение стабильности и оптимизацию структуры расходов, а способы для этого были разные, подчеркнула глава компании. «Письмо, которое сейчас по каким-то невероятным причинам получило широкую популярность», было одним из таких инструментов, добавила она.

Глава застройщика также отметила, что обращение «Самолета» в правительство не предполагало возможного участия государства в капитале группы — в случае получения льготного кредитования компания рассматривала возможность предоставления своих акций в залог. «Как бывший финансовый директор, могу приоткрыть вам тайну: под любой масштабный кредит необходим залог», — подчеркнула она. По ее словам, это реальность, в которой сейчас работают все финансовые институты.

«Мы никогда не видели и не видим «Самолет» государственной компанией», — подчеркнула Акиньшина. Согласно отчету застройщика за первое полугодие 2025 года, его основными акционерами выступали Павел Голубков (15,08%), ЗПИФ комбинированный «Проектный» (10,05%), Игорь Евтушевский (5,85%), Дмитрий Голубков (1,85%). Крупнейшая доля в компании — 29,12% — была у ее сооснователя Михаила Кенина. Он скончался в августе прошлого года, говорилось тогда в публикации группы. На данный момент процедура наследования еще не завершена, сообщала ранее на звонке для инвесторов финансовый директор девелопера Нина Голубничая.

В 2026 году девелопер планирует увеличить объем продаж до 1,3 млн кв. м, что примерно на 7% превысит показатели 2025-го, рассказала Акиньшина. В компании прогнозируют и рост цен на уровне 10–12% из-за сохранения дефицита предложения на рынках Москвы и Московской области, уточнила она. Еще одной ключевой задачей на текущий год глава «Самолета» назвала снижение корпоративного долга. В компании планируют сократить его не меньше, чем в 2025 году, пояснила она. «Мы продолжаем искать варианты оптимизации, пересогласовываем с банками различные условия, используем другие инструменты — обеспеченные, не обеспеченные. Но свои модели мы никогда не строили и не будем строить на основании того, что у нас будут какие-то субсидии», — подчеркнула топ-менеджер группы.