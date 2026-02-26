 Перейти к основному контенту
Акции основателя «Самолета» Кенина перешли его наследникам

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Завершен процесс оформления наследственных прав на акции покойного основателя и акционера ГК «Самолет» Михаила Кенина, сообщили РБК в компании «ОМД-Капитал», управляющей активами семьи.

Кенин был членом совета директоров «Самолета» и совладельцем. На момент смерти являлся крупнейшим акционером с долей 29,12%.

Все акции, принадлежащие Кенину, в установленном законом порядке перешли его законным наследникам. При этом структура владения и принципы контроля остались неизменными — акции продолжают находиться в собственности семьи и рассматриваются как долгосрочный актив с высоким потенциалом роста стоимости компании.

В Минфине заявили об отсутствии критических проблем у «Самолета»
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Планов по продаже пакета акций нет. «Управление компанией осуществляется командой профессионалов, акционеры верят в устойчивость бизнеса», — уточнили в «ОМД-Капитале».

Кенин умер 10 августа, ему было 56 лет. На момент его смерти «Самолет» занимал первое место в России (почти 4%) по объемам строящегося жилья: 4,7 млн кв. м.

В ноябре 2024 года Forbes сообщал, что Кенин ищет покупателя на свою долю в застройщике. В самой группе эту информацию опровергали.

Анастасия Лежепекова
группа Самолет Акции наследство активы
