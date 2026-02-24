В Минфине заявили об отсутствии критических проблем у «Самолета»

Фото: Андрей Любимов / РБК

У обратившейся к государству за поддержкой компании «Самолет» отсутствуют критические проблемы, в том числе в части выполнения финансовых обязательств. К такому выводу пришла подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей по итогам заседания с участием банков-кредиторов компании, сообщили в Минфине.

«ГК «Самолет» рекомендовано совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что «Самолет» в середине января направил письмо в правительство с просьбой предоставить ему льготный кредит или «иной стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб., сообщали ранее источники РБК. В компании отмечали, что обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является «нормальной рыночной практикой для многих отраслей».

Группа «Самолет» — один из крупнейших девелоперов в стране. Она входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает первое место в России. Группа имеет представительства почти в 300 городах России и стран СНГ.

Материал дополняется