0

В Минфине заявили об отсутствии критических проблем у «Самолета»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У обратившейся к государству за поддержкой компании «Самолет» отсутствуют критические проблемы, в том числе в части выполнения финансовых обязательств. К такому выводу пришла подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей по итогам заседания с участием банков-кредиторов компании, сообщили в Минфине.

«ГК «Самолет» рекомендовано совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности», — говорится в сообщении ведомства.

«Самолет» получил ответ правительства о мерах поддержки
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

О том, что «Самолет» в середине января направил письмо в правительство с просьбой предоставить ему льготный кредит или «иной стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб., сообщали ранее источники РБК. В компании отмечали, что обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является «нормальной рыночной практикой для многих отраслей».

Группа «Самолет» — один из крупнейших девелоперов в стране. Она входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает первое место в России. Группа имеет представительства почти в 300 городах России и стран СНГ.

Материал дополняется

Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча Спорт, 20:46
За шесть часов над Россией перехватили девять дронов Политика, 20:43
Глава JPMorgan увидел параллели c предкризисной эрой 2008 года Экономика, 20:41
Словацкая оппозиция заявила о планах оспорить решение Фицо по Украине Политика, 20:33
Глава МИД Дании не поехал на встречу в ЕС из-за поломки самолета Политика, 20:27
Акции «ЕвроТранса» выросли после разблокировки счетов Инвестиции, 20:26
Циципас не защитил титул в Дубае и впервые за 8 лет покинет топ-40 ATP Спорт, 20:25
Директор Лувра ушла в отставку Общество, 20:22
РСТ назвал отмену рекомендации не посещать Венесуэлу позитивным сигналом Общество, 20:18
Жители Мексики рассказали о «красном коде» после убийства главы картеля
 Общество, 20:14
Умер амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка Общество, 20:08
В Минфине заявили об отсутствии критических проблем у «Самолета» Бизнес, 20:05
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается пик снегопада Общество, 20:05
Администрация варшавского СИЗО отослала назад письма, присланные Бутягину Общество, 20:00