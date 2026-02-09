«Самолет» исключил неуплату купонов по облигациям после запроса поддержки

Группа компаний «Самолет», недавно запросившая государственную поддержку, исключает вероятность невыплаты купонов по текущему облигационному долгу. Об этом заявила финансовый директор компании Нина Голубничая в разговоре с инвесторами, передает «РИА Новости».

По ее словам, девелопер нацелен на выполнение своих обязательств и всегда делал это.

«Приоритетность с точки зрения казначейства всегда стоит первым делом на обслуживании любых банковских, или корпоративных, или облигационных процентов и купонов. Поэтому нет, возможности невыплаты мы не допускаем», — пояснила Голубничая.

Она уточнила, что помимо уже успешно пройденной оферты по облигациям в феврале, в 2026 году «Самолету» еще предстоит погасить бонды на общую сумму 4,9 млрд руб.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке сообщил, что «Самолет» перенес размещение выпуска дисконтных облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения четыре года объемом 1 млрд руб. на неопределенный срок.

Материал дополняется