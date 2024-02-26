Минэкономики не поддержало запрет на работу «недружественных» коллекторов

Коллекторам, банкам и МФО, имеющим связи с недружественными странами, не стоит полностью запрещать собирать долги с россиян, считают в Минэкономразвития. Так ведомство отреагировало на претензии Минюста к «взыскателям-иностранцам»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минэкономразвития выступило против введения запрета на работу с российскими должниками коллекторским агентствам, банкам и микрофинансовым организациям (МФО) со связями в недружественных странах. Это следует из отзыва министерства на проект президентского указа об ограничительных мерах для «недружественных» взыскателей, который в январе 2024 года разработал Минюст. Документ есть у РБК, представитель Минюста подтвердил получение такого отзыва на проект указа от Минэкономразвития.

Представитель Минэкономики не прокомментировал тезисы, изложенные в материалах для Минюста. «Компромиссное решение по данному нормативно-правовому акту может быть выработано в рамках согласительных процедур и с учетом позиций иных заинтересованных ведомств», — сказал он.

Почему Минюст против «недружественных» коллекторов

Как следует из проекта указа, он должен применяться как антисанкционная мера. Документ предполагает запрет на взыскание и совершение любых действий, направленных на возврат просроченной задолженности граждан для трех категорий юрлиц — профессиональных коллекторских организаций, банков и МФО, — если те имеют связи с недружественными России странами.

Речь идет о ситуациях, когда иностранцы выступают учредителями, собственниками или косвенно контролируют юрлицо, занимающееся взысканием, входят в совет директоров, правление. Указ потенциально распространяется на взыскателей, которые сменили недружественную юрисдикцию регистрации на иностранную, но дружественную после 1 марта 2022 года.

Проверять коллекторов, банки и МФО на наличие иностранных связей должна Федеральная служба судебных приставов (ФССП), которая в России ведет реестры и осуществляет надзор за взыскателями. В случае подписания президентом указ должен вступить в силу сразу же.

Как следует из пояснительной записки к проекту указа, на «коллекторов-иностранцев» приходится «значительный объем отрасли». Авторы документа указывают, что взыскатели добиваются получения просроченной задолженности во внесудебном порядке или через суд, используя «механизмы принудительного исполнения», то есть «эксплуатируют» судебных приставов. Этот канал может давать компаниям 80%, а в отдельных случаях и 100% дохода.

Таким образом, крупнейшие организации рынка коллекторских услуг с иностранным участием, «несмотря на санкционное давление», продолжают работать в России и «сохраняют возможность вывода полученных доходов», подчеркивает Минюст.

«Кроме того, в силу сложившейся ситуации взыскатели с иностранным участием на законных основаниях под предлогом возврата просроченной задолженности имеют возможность оказывать давление на граждан Российской Федерации, что крайне негативно влияет на наиболее незащищенные слои населения. Такая ситуация создает социальную напряженность, а также угрозу национальной и экономической безопасности Российской Федерации», — заключают авторы пояснительной записки к проекту указа.

Почему такой подход не поддержало Минэкономразвития

В отзыве Минэкономразвития приводится несколько доводов «неоднозначной обоснованности» проекта указа о запрете на работу «недружественных» коллекторов.

Ведомство обращает внимание, что в России уже действуют ограничения, а именно указы президента, на вывод средств за пределы страны для нерезидентов из недружественных стран. Кроме того, защиту интересов российских должников в общении с коллекторами регулирует профильный закон «О взыскании» (230-ФЗ). Если взыскатель его нарушает, это дает основание запретить его деятельность полностью или частично (например, отдельные виды взаимодействий с клиентами). «Влияние предлагаемого регулирования на уровень правовой защищенности граждан при взыскании задолженности неочевидно», — резюмирует Минэкономики.

По мнению министерства, предлагаемое новое регулирование будет приводить к ограничению прав юрлиц с иностранным участием (например, банков) как кредиторов, которые будут вынуждены продавать проблемные долги коллекторам, которых запрет не затронет. «Приведенная в пояснительной записке аргументация может быть применима к любому рентабельному бизнесу, в управлении которого участвуют «недружественные» лица», — заключает Минэкономразвития.

Наконец, ведомство выступает против нового регулирования в форме президентского указа, «если оно не носит очевидный антисанкционный характер». Ведомство не поддержало проект указа Минюста, но выразило готовность рассмотреть предложения по регулированию действующего законодательства в сфере взыскания.

Что говорят участники рынка

Согласно оценкам Минюста, на 1 сентября 2022 года в России работало 441 профессиональное коллекторское агентство, 14 из них, то есть 3,6%, имели иностранных учредителей. Сколько профессиональных взыскателей имеют в советах директоров и органах управления иностранцев из недружественных стран, неизвестно.

Среди крупнейших игроков по объему долгового портфеля действительно есть компании с иностранным участием: ЭОС (подконтрольна немецкой группе EOS), КЭФ (на 99% принадлежит голландской Credit Express Group B.V. и на 1% — шведской Svea Inkasso), РСВ (на 99% контролируется кипрской Svea Ekonomi Cyprus Limited), бюро кредитной безопасности «Русколлектор» (им владеет компания «Смартивизм лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах), а также коллекторское агентство «Феникс» (входит в группу «Тинькофф», на 49% принадлежит кипрской TCS Group, компания планировала сменить юрисдикцию на российскую). Коллекторские компании не ответили на запрос РБК.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющая крупнейших участников рынка, еще в январе сообщила, что «последовательно поддерживает принимаемые государством меры, направленные на наведение порядка в отрасли профессионального взыскания». Этой же позиции ассоциация придерживается и сейчас.

«На данный момент мы не видим официальной публикации отзыва проекта, поэтому делать выводы и давать оценки преждевременно. <…> Говорить о запрете вести деятельность определенным компаниям сейчас никак не приходится, более того, они работали и работают в рамках российского законодательства», — сказал РБК представитель НАПКА. Он при этом добавил, что в случае подписания указа его «исполнение будет незамедлительно организовано всеми членами ассоциации».

К системно значимым банкам с иностранным участием, которые потенциально подпадут под действие указа о запрете работы «недружественных» коллекторов, относятся Райффайзенбанк, «Юникредит» и «Тинькофф». Из крупных МФО это, например, «Т-Финанс» (группа «Тинькофф», или TCS Group). РБК направил запросы участникам рынка.

Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят крупные банки, идею Минюста не поддерживает. «Мы надеемся, что проект указа так и останется проектом. Предложение слишком жесткое, не справедливое ни с юридической, ни с экономической точки зрения», — говорит председатель НСФР Андрей Емелин. Он обращает внимание, что для нерезидентов из недружественных стран уже действуют ограничения на вывод капитала из России.

«На коллекторском рынке не зафиксировано никаких фактов подобного умышленного вывода, и коллекторы не обращались в правительственную подкомиссию за разрешениями на вывод дивидендов, насколько я знаю», — констатирует Емелин.

Коллекторы, банки и МФО с иностранным участием — российские юридические лица, работающие в российском правовом поле, подчеркивает он. «И вдруг в отношении них начинаются некие сверхограничения просто по факту наличия даже миноритарного иностранного участника. Это очевидно несимметрично даже потенциально возможному риску. Сфера взыскания в принципе очень зарегулирована, там нет «вольных стрелков», — заключает Емелин.

Председатель совета СРО «Мир» — крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка — Эльман Мехтиев тоже говорит, что «необходимости в такой экстраординарной форме регулирования» иностранных взыскателей нет. До осени 2023 года Мехтиев возглавлял НАПКА.

«Пояснительная записка к проекту указа полностью объясняет причины такого подхода Минюста. Вряд ли проблемы перегруженности [приставов] можно решить запретами на действия», — отмечает он. Мехтиев также сомневается в необходимости вносить изменения в профильный закон 230-ФЗ, чтобы таким образом ограничивать работу «недружественных» коллекторов.

«230-ФЗ, по идее, может определить, что взыскание просроченной задолженности, даже если кредит был выдан организацией с собственниками-нерезидентами, может осуществляться только юрлицом, которое принадлежит российским собственникам. У нас же есть стратегические предприятия, которые должны быть под контролем государства. Но для этого тогда нужно объявить сферу взыскания долгов физлиц стратегической отраслью», — рассуждает Мехтиев.

Инициатива Минюста не имеет отношения к потребностям и соблюдению прав должников, утверждает руководитель проекта народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «Кто бы ни был собственником, акционером или бенефициаром кредитора или взыскателя, в России коммуникацией с должниками занимаются русскоязычные и российские, как правило, операторы. Главная потребность должника в том, чтобы соблюдался закон (230-ФЗ) и все установленные правила, регулирующие взаимоотношения взыскателя и заемщика. Кто находится в структуре собственников и бенефициаров взыскателя, должников не интересует совсем».

Она, однако, отмечает важность хранения внутри страны персональных данных российских должников. «Самое главное, чтобы они хранились только в России и никуда не утекали. Соответствующие нормы у нас есть, и важно, чтобы они строго и неукоснительно соблюдались», — резюмирует Лазарева.