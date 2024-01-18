Минюст предложил запретить работу «недружественных» коллекторов в России

Минюст опубликовал проект, запрещающий работать в России иностранным взыскателям долгов со связями в недружественных странах. Они получают прибыль и «сохраняют возможность вывода полученных доходов», несмотря на санкции

Фото: Андрей Любимов / РБК

Коллекторским агентствам, имеющим связи с недружественными странами, следует запретить работу в России. Соответствующий проект указа президента опубликовало Министерство юстиции. Ограничения распространятся и на банки с МФО.

«Запретить осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц профессиональными коллекторскими организациями, микрофинансовыми и кредитными организациями, учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом которых являются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия», — говорится в документе.

Ограничения также будут распространяться на лиц, которые находятся под контролем таких иностранцев, «независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности».

По состоянию на сентябрь 2022 года в государственном реестре юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц, состоит 441 юридическое лицо, при этом учредителями 16 из них являются нерезиденты, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Указ должен вступить в силу со дня подписания.

«При этом значительный объем отрасли приходится на ряд крупных профессиональных участников, учредителями (участниками) которых являются организации, находящиеся в иностранных государствах. Имеются также организации, учредителями которых являются иностранные граждане», — отмечается в пояснительной записке. Зачастую деньги, поступающие от принудительного исполнения, составляют до 80% доходов компаний, в отдельных случаях — до 100%.

Как следствие, такие компании, «несмотря на совершение указанными государствами в отношении Российской Федерации, ее физических и юридических лиц недружественных действий и санкционное давление, продолжают осуществлять хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, извлекают прибыль от такой деятельности и сохраняют возможность вывода полученных доходов», заключают в Минюсте.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющая участников рынка, «последовательно поддерживает принимаемые государством меры, направленные на наведение порядка в отрасли профессионального взыскания», сообщил РБК ее представитель. В случае опубликования и вступления в силу новых нормативных правовых актов «их исполнение будет незамедлительно организовано», добавил он.

Иностранные коллекторские агентства уже сталкивались с проблемами в России после начала военной операции на Украине и ввода жестких санкций. Весной прошлого года у них временно появились сложности с взысканием долгов через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Служба стала «замораживать любое взыскание» в пользу некоторых участников рынка с иностранными корнями, воспринимая эти организации как нерезидентов и руководствуясь указами президента об ответе России на санкции, объяснял один из источников РБК.

Западные структуры постепенно выходят из российских активов, в том числе из коллекторского бизнеса. В частности, в сентябре 2023 года одно из крупнейших коллекторских агентств страны — «Первое клиентское бюро» сменило иностранных собственников на российского. Из капитала ПКБ, в частности, вышли структуры инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви (BV был мажоритарным акционером актива) и инвестфонд Da Vinci Capital. Актив приобрел российский бизнесмен Роман Ковалев.