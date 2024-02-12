Приставы зафиксировали резкий рост обоснованных жалоб на коллекторов

ФССП: россияне в 2023 году подали почти 57 тыс. жалоб на взыскателей долгов

В 2023 году почти каждая пятая жалоба россиян на взыскателей долгов оказалась обоснованной, следует из данных ФССП. Число таких обращений растет из-за доказанных нарушений со стороны банков и МФО

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в 2023 году признала обоснованными 6,88 тыс. жалоб россиян на коллекторов — на 33,3% больше, чем годом ранее, следует из статистики ведомства, которую изучил РБК. Доля обращений, по которым факты нарушений со стороны взыскателей подтвердились, составила 19% от общего числа рассмотренных заявлений граждан (36,13 тыс.). Это максимальный уровень с 2019 года, за все время публикации данных о жалобах должников. По сравнению с 2022 годом доля обоснованных обращений выросла на 5 процентных пунктов. Всего за прошлый год россияне подали в ФССП 56,67 тыс. заявлений о нарушениях при взыскании задолженности, их число сократилось на 2,1% год к году.

ФССП ведет реестр и осуществляет надзор за профессиональными взыскателями — коллекторскими агентствами, для которых работа с проблемной задолженностью граждан является профильным бизнесом. Но в статистику попали как жалобы на профессиональных коллекторов из реестра, так и на микрофинансовые организации (МФО), банки и взыскателей-физлиц, сообщил РБК представитель ФССП. И коллекторские агентства, и кредиторы (банки и МФО) обязаны соблюдать закон «О взыскании» (230-ФЗ), который регламентирует частоту взаимодействия коллекторов с должниками и правила общения.

Почему обоснованных претензий россиян к взыскателям стало больше

ФССП в 2023 году зафиксировала рост жалоб на неправомерные действия при взыскании долгов со стороны МФО и кредитных организаций — этим и объясняется общее увеличение числа обоснованных претензий от граждан, пояснил РБК представитель службы.

Количество доказанных жалоб на микрофинансистов выросло на 45,4%, до 3,94 тыс.

На банки — на 35,9%, до 2 тыс.

Поток жалоб на профессиональных коллекторов, наоборот, сократился, хоть и незначительно — на 2,8%, до 616 штук.

Распределение негативных отзывов на взыскателей в 2023 году практически не изменилось: примерно половина обращений граждан касалась работы МФО, около четверти — банков.

Рост числа доказанных жалоб на коллекторов связан с развитием процессуальной практики, считает эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев: «Не нарушений становится больше, а понимание должниками своих прав, защищаемых 230-ФЗ (законом «О взыскании». — РБК), становится лучше. Жалобы на нарушения становятся детальнее и содержательнее, появляются отсылки к положениям закона и фиксация именно процессуальных нарушений. Например, взыскатель допустил на два звонка в месяц больше разрешенного количества».

Алексеев считает, что такая активность и должников, и приставов «дисциплинирует коллекторов».

«Лишнее тому доказательство — единственное возбужденное уголовное дело в отношении коллектора за полгода с момента вступления в силу соответствующей нормы. То есть серьезных нарушений, связанных с угрозами жизни, здоровью, порчей имущества, профессиональный легальный рынок старается не допускать», — заключает эксперт.

Жаловаться на нарушения при взыскании долгов граждан стало проще — обращение можно подать не только по почте, но и в интернет-приемной ФССП и через «Госуслуги», отмечает врио генерального директора коллекторской компании АБК Евгения Уткина. «Во-вторых, на рост влияет активная работа «раздолжнителей», которые за небольшие деньги готовы помочь должнику с подачей жалобы. Кроме того, граждане стали рассылать обращения сразу в несколько госорганов, прикладывая такие подтверждения, как записи звонков, скриншоты переписок, выписки операторов сотовой связи», — продолжает она.

За последние три года доля обращений граждан по поводу нарушения правил взаимодействия снизилась на 6 п.п., до 30%, сообщил РБК представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей крупнейших игроков рынка взыскания. Он привел статистику только по НАПКА и отметил, что тенденция свидетельствует о том, что «надзор и рынок идет в правильном направлении в части регулирования».

По данным ФССП, за 2023 год приставы возбудили почти 8 тыс. административных дел по статье о нарушениях при взыскании долгов с физлиц (14.57 КоАП). Свыше 5,6 тыс. из них закончились для коллекторов наказанием в виде штрафов на общую сумму 450,9 млн руб. По сравнению с 2022 годом число выписанных штрафов выросло более чем в полтора раза, а сумма — в 1,6 раза.

Как изменения правил взыскания в России скажутся на числе жалоб

С 1 февраля 2024 года действия банков и МФО в сфере взыскания попали под надзор приставов: кредиторы, желающие заниматься взысканием долгов с физлиц, должны быть включены в отдельный реестр ФССП. Кроме того, служба получила право проводить проверки и иные контрольные мероприятия в отношении банков и МФО, чтобы при наличии нарушений запрещать им работу с проблемной задолженностью граждан.

Летом прошлого года также были приняты поправки, закрепляющие в законе понятие «автоматизированный интеллектуальный агент», под которое попадают роботы-коллекторы и автоинформаторы, которыми сейчас пользуются взыскатели.

Попадание МФО и банков под надзор ФССП в части взыскания «в дальнейшем приведет к уменьшению количества жалоб в отношении указанных организаций», прогнозирует представитель ФССП.

Распространение норм 230-ФЗ на МФО и банки приведет к росту жалоб на таких участников рынка, но только в краткосрочной перспективе, говорит Алексеев. Он также не считает, что утверждение понятия робота-коллектора существенно скажется на количестве фиксируемых нарушений.

По словам эксперта, современные системы изначально программируются с учетом норм закона и снижают риски нарушений из-за человеческого фактора.

Поправки упорядочат уже сложившуюся практику и, наоборот, уменьшат количество жалоб в отношении технологичных компаний, считает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев: «Раньше, например, обоснованной могла быть признана жалоба на использование робота как такового даже без нарушений регламента частотности взаимодействия, так как в тексте 230-ФЗ отсутствовал термин «робот-коллектор» (он попадал в группу «иные способы взаимодействия»). В некоторых регионах размытость юридического статуса робота порой интерпретировали достаточно свободно».

В НАПКА тоже не ожидают роста обоснованных жалоб на профессиональных коллекторов в 2024 году. «Однако, если говорить в целом про количество обоснованных обращений без разделения на сегменты, рост может произойти со стороны действий кредиторов, которые только начинают работать по единым правилам в рамках единого надзора», — допускает представитель объединения.