Глава ФССП раскритиковал коллекторов за прибыль за счет государства

Коллекторы должны стараться решать проблемы с должниками до суда, а не перекладывать работу на судебных приставов, считают в ФССП. Приставы не хотят «бегать и забирать последнее у граждан»

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Коллекторские агентства, которые считаются в России профессиональными взыскателями, неактивно взаимодействуют с физлицами-должниками, перекладывая значительную часть своей работы на приставов, заявил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, коллекторы предпочитают переносить долговые разбирательства в суды, чтобы потом их сбором занимались госслужащие в рамках исполнительного производства. ФССП отвечает в России за принудительное исполнение судебных решений, в том числе взыскание долгов: приставы имеют право арестовывать банковские счета и имущество граждан, разыскивать активы и инициировать их продажу.

«Возвращаясь к профессиональным коллекторам, хотел бы обратить внимание, что все-таки внесудебный порядок не работает. 449 юридических лиц состоят в государственном реестре, из них 25% вообще не взаимодействовали с должниками, хотя прямое положение закона 230-ФЗ — это осуществление взаимодействия для погашения долга во внесудебном порядке», — сказал Аристов. Он подчеркнул, что еще более 30% профессиональных взыскателей контактируют с должниками в единичных случаях.

Закон «О взыскании» (230-ФЗ) позволяет коллекторским агентствам приобретать просроченные обязательства физлиц у кредиторов и обращаться за взысканием денег через суд. Это может быть иск или упрощенный порядок — судебный приказ или исполнительная надпись нотариуса.

«Далее происходит очень простой процесс: не взаимодействуя с должником, подаются заявления в суд — в основном это мировой суд, потому что долги до 500 тыс. руб. Выносится судебный приказ без участия сторон в массовом порядке, далее весь этот пакет документов бодро предъявляется в орган государственного принуждения — Федеральную службу судебных приставов, — и начинается исполняться исключительно нашим инструментарием», — рассказал Аристов. По его оценкам, до 80%, а «в отдельных случаях до 100%» доходов профессиональных коллекторов получены за счет действий судебных приставов.

«У нас есть ряд других задач, более важных, чем бегать и забирать последнее у граждан нашей страны», — сказал глава ФССП.

С февраля 2022 года российские коллекторы действительно стали активнее собирать с россиян долги в судебном порядке, писал РБК. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в июне 2022 года судебная работа велась по 58,7% кейсов в портфелях профессиональных взыскателей, тогда как в начале года на них приходилось меньше половины дел (49,3%). Доля досудебного взыскания, предполагающего рассылку сообщений, звонки и визиты к должникам без привлечения судов и приставов, соответственно, упала с 50,7 до 41,3%.

ФССП также недовольна тем, что взыскатели часто жалуются на медлительность и бездействие приставов.

«Например, за один день в службу поступило 80 тыс. обращений и жалоб. Из них 60 тыс. поступило от профессиональных коллекторов и иных профессиональных взыскателей. В один из дней у нас была парализована работа Брянского управления. Поступило 60 тыс. жалоб, на которые в десятидневный срок надо было дать ответ. Мы полагаем, что это не партнерство», — сказал Аристов.

Какой ответ коллекторам намерена дать ФССП

«Вопрос: зачем такой институт нужен, если он, используя государство, фактически решает свои цели по получению прибыли?» — сказал Аристов. Впрочем, по его словам, ФССП не выступает за запрет коллекторского бизнеса.

«Мы за то, чтобы этот институт развивался и дальше. Но хотелось бы, чтобы он вернулся к тому первоначальному смыслу, который закладывался в 2016 году, когда принимался 230-ФЗ. Понимаете, если дразнить государство, пытаясь сделать из него инструмент зарабатывания денег, забрасывая его [жалобами], парализуя его, в любом случае ответ будет. Я просто предлагаю не доводить до этого», — сказал глава ФССП.

По его словам, служба намерена внедрить обязательный досудебный порядок взыскания долгов с физических лиц. С осени 2019 года профильные ведомства и участники рынка обсуждают поправки в 230-ФЗ. В них есть пункт об обязательном периоде досудебного взаимодействия с должником — перед обращением в суд коллектор обязан будет направить свои требования клиенту и дать ему 30 дней на их исполнение. Проект был принят в первом чтении в ноябре прошлого года, с тех пор сроки подачи поправок ко второму чтению постоянно сдвигались.

Власти также обсуждают запрет на работу недружественных коллекторов, следует из слов главы ФССП: «Мы очень внимательно смотрим на реестровые организации, учредителями которых являются иностранные юридические лица и иностранные граждане, особенно тех государств, которые осуществляют недружественные действия в отношении нашей страны, наших юрлиц и наших граждан. <…> Пока нормативного какого-то решения о запрете деятельности не существует, но тем не менее мы существуем в реальной сегодняшней ситуации и должны по всем фронтам отвечать, потому что это национальная экономическая безопасность государства и в том числе социальное самочувствие наших граждан. Пока такие идеи обсуждаются, но конкретных решений в этом направлении нет».

В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, ФССП останавливала перечисление уже взысканных денег коллекторам и банкам с иностранным участием, писал РБК. Запрет был негласным и затронул в том числе юрлиц, зарегистрированных в России с российскими бенефициарами. В апреле коллекторы добились возвращения переводов от приставов.