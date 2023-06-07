ЦБ выявил рост фирм-однодневок после запуска антиотмывочного «светофора»

Ежедневно в стране открывается более 500 компаний, которые могут быть причастны к обналичиванию. Создание фирм-однодневок активизировалось за последний год, сказал РБК директор департамента по финмониторингу Банка России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ привел к резкому росту регистраций новых юрлиц: ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса, рассказал РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, это ответная реакция тех, кто специализируется на проведении сомнительных операций, — примерно половина новых фирм приходится на технические компании, так называемые однодневки.

«Первый шаг наших оппонентов — резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка 1 тыс. новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК. При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций. Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — отметил Ясинский. Такая ситуация сложилась меньше чем за год работы платформы.

Что такое красная зона и платформа ЗСК С 1 июля 2022 года все российские банки подключены к единой антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», созданной ЦБ. Сервис позволяет им обмениваться информацией с регулятором о присвоенном уровне риска клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в части проведения подозрительных операций, направленных на обналичивание или отмывание денег. Новый подход предполагает разделение клиентов на три группы риска по принципу светофора — высокого («красные» клиенты), среднего («желтые») и низкого («зеленые»). Чем выше уровень риска, тем строже контроль за проведением транзакций. Клиенты из «красной» зоны фактически лишены стандартных банковских услуг: банки смогут отказывать им в проведении операций, расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их. С момента запуска платформы банки применяли крайние меры к 110 тыс. клиентов, сообщили РБК в ЦБ. В то же время участники рынка предотвратили вывод «в теневой сектор экономики» более 50 млрд руб.

Как ЦБ борется с фирмами-однодневками

Как отметил Ясинский, платформа ЗСК очень быстро реагирует на появление технических компаний — фирма может попасть в красную зону даже без проведения каких-либо финансовых операций.

«Основной анализ нами осуществляется на основе платежной информации. Но если бы мы ограничивались только платежной информацией, мы бы не могли работать на опережение в борьбе с техническими компаниями», — пояснил глава департамента ЦБ. Он привел некоторые критерии, которые позволяют относить даже неактивную компанию к числу высокорисковых. Среди них — связь или аффилированность с клиентами, которые ранее были замечены в проведении подозрительных операций.

По словам Ясинского, банки и до запуска платформы ЗСК могли отказывать в обслуживании компаниям с признаками технических, но это происходило «в ручном режиме». «Сейчас же все это происходит централизованно в автоматизированном режиме», — подчеркнул глава департамента ЦБ.

На что влияет массовая регистрация новых компаний, так это на показатели самой платформы ЗСК. По данным ЦБ, на 26 мая низкий уровень риска (зеленый) был присвоен 97% клиентов-юрлиц и ИП, а средний (желтый) — 1,6%. Доля «красных», или высокорисковых, клиентов выросла по сравнению с уровнями ноября прошлого года (было 0,7%) и достигла 1,4%. Это 98 тыс. из 7 млн зарегистрированных компаний и ИП.

«Я бы не сказал, что количество «красных» клиентов растет. Скорее формируется эффект накопления «отработанных» таких клиентов», — пояснил Ясинский, имея в виду появление новых технических компаний, чьи операции банки перестали проводить.

Сможет ли платформа свести на нет создание фирм-однодневок

«Можно прогнозировать если не полное исчезновение схемы с фирмами-однодневками, то по крайней мере превращение ее в редкий, даже экзотический инструмент», — говорит менеджер департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Абдул Каниев. Эксперт допускает, что участники сомнительных операций будут искать пути обхода механизмов платформы ЗСК — регистрировать компании на лиц, еще «не попавших в поле зрения ЦБ», искать фирмы с «чистой историей».

«Но все это будет приводить к удорожанию таких схем и делать их все менее целесообразными с экономической точки зрения», — рассчитывает Каниев.

Ясинский возможности платформы ЗСК в подавлении схем с фирмами-однодневками оценивает более сдержанно. «Платформа ЗСК сейчас практически в режиме реального времени выявляет такие компании, но пока нет механизма, который бы не позволял вновь такие компании регистрировать». По словам главы департамента ЦБ, помочь в этом могут поправки в законодательство. Еще до запуска платформы ЦБ и ФНС разработали законопроект, который должен препятствовать регистрации новых фирм-однодневок. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2021 года и через год принят в первом чтении.

Поправки предполагают введение трехлетнего моратория на создание новых компаний для тех, кто имел отношение к юрлицам, исключенным из Единого госреестра (ЕГРЮЛ) на основании нарушений антиотмывочного законодательства. Само исключение из реестра сейчас возможно, если компания была отнесена в красную зону платформой ЗСК и хотя бы одним банком и не смогла оспорить это решение в суде или межведомственной комиссии. Запрет открывать новые фирмы затронет учредителей подозрительных фирм и тех, чья доля владения превышала 50%.

Поправки будут способствовать уходу от схем с фирмами-однодневками, соглашается Каниев. «Другое дело, что необходимость внедрения этой нормы нужно рассматривать одновременно с вопросом об эффективности механизма оспаривания ошибочных решений по отнесению к высокой группе риска», — замечает эксперт.

В Банке России сообщили, что с момента запуска платформы ЗСК в категорию «дважды «красных» клиентов (высокорисковыми их посчитал не только ЦБ, но и банк. — РБК) попало 119 тыс. юрлиц и ИП. Только 0,2% от этого количества смогли оспорить и снизить свой уровень риска в межведомственной комиссии.

«Не должно быть никаких мораториев на открытие новых компаний, потому что, попав единожды в этот список, выйти из него невозможно или крайне сложно», — говорит член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

Он считает, что фирмы-однодневки будут использоваться для теневого оборота в России «еще три-четыре года», хотя работу антиотмывочной платформы ЦБ оценивает «выше ожиданий». «С банками стало проще работать, система «светофора» позволяет понять, что можно, а что нельзя», — объясняет Порошин.

Не стоит рассчитывать на то, что схемы с фирмами-однодневками вовсе исчезнут, соглашается управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. По словам юриста, по мере применения платформы ЗСК организаторы сомнительных схем тоже будут лучше понимать алгоритмы «окрашивания» клиентов.

«Мораторий на создание новых юрлиц и регистрацию ИП теми субъектами, которые были отнесены к высокому уровню риска, не решит до конца проблемы. Скорее всего, большинство представителей красной зоны и так обладают признаками технических компаний, зарегистрированных на подставных лиц», — объясняет Добрынин. Само по себе создание технических фирм он не считает недобросовестной практикой.

«Регистрация дополнительных посреднических фирм, выполняющих технические функции, может быть частью легальных операций, не связанных с обналичиванием или отмыванием денег. В этом отношении платформа ЗСК может потребовать от бизнеса большей прозрачности, то есть надлежащего обоснования включения посредников в проведение операций», — допускает эксперт.