S7 и «Уральские авиалинии» урегулировали спор с лизингодателями самолетов

S7 сообщила об урегулировании спора с лизингодателями по 45 самолетам, «Уральские авиалинии» — по 19. Крупнейший лизингодатель AerCap объявил, что в рамках сделки получил около $572 млн

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Авиакомпания S7 завершила урегулирование спора с группой иностранных лизингодателей по 45 среднемагистральным самолетам, что составляет почти половину ее флота, и по четырем авиационным двигателям, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital, прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов», — говорится в сообщении компании.

«Уральские авиалинии» заявили, что урегулировали с лизинговой компанией AerCap вопрос по 19 самолетам AirBus. «В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией «Уральские авиалинии» с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap», — заявили РБК в пресс-службе перевозчика.

AerCap в своем пресс-релизе сообщила об урегулировании претензий по страховым полисам авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 в отношении 18 и 29 воздушных судов соответственно, а также по поставленным в лизинг двигателям. Лизинговая компания также заявила, что на этой неделе получила около $572 млн в рамках урегулирования.

AerCap — крупнейшая в мире лизинговая компания. Штаб-квартира находится в Дублине. Флот AerCap насчитывает свыше 1700 самолетов Airbus, Boeing, Embraer, ATR и Dash 8-400. Услугами лизинга компании пользовались несколько российских авиаперевозчиков, в том числе «Аэрофлот».

В феврале 2022 года Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, в частности самолетов, запчастей и оборудования, а также на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. Российские авиакомпании столкнулись с риском ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг, и потому прекращали полеты за границу.

Для разрешения проблем с воздушными судами Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства на эти цели решили выделить в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет.

В конце октября три источника «Коммерсанта» в авиаотрасли рассказали, что «Уральские авиалинии» не смогли переоформить иностранные самолеты в российскую собственность, поскольку их не устроили условия контракта с будущим собственником — лизинговой компанией «НЛК-Финанс» (подконтрольна Росавиации и входит в НСК). По словам собеседников издания, перевозчику предложили оформить финансовый лизинг, при котором самолеты перейдут в собственность авиакомпании, оплатить 30–40% от стоимости лайнеров в качестве депозита и ежегодно переводить фиксированную долю своей чистой прибыли (тоже 30–40%) в зачет выкупа.

Кто именно выдвинул дополнительные условия для частных компаний, неизвестно. По словам близкого к Минтрансу источника «Коммерсанта», этого требовал Минфин. Собеседники в правительстве сказали, что финансовый блок дополнительных требований не выдвигал.

Всего ФНБ выделил на покупку самолетов зарубежных собственников 300 млрд руб. По сведениям «Коммерсанта», стоимость бортов «Уральских авиалиний» может составлять около 30 млрд руб.