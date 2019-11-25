Банк России увидел риски в создании банковских экосистем

Развитие экосистем на базе банков может негативно влиять на конкурентную среду, сообщил Центробанк в докладе «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке». Из документа следует, что некоторые крупные игроки продают финансовые и нефинансовые продукты через экосистемы, ограничивая доступ других игроков к каналам дистрибуции.
«Это создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети, укрепляет позиции крупных игроков —администраторов экосистемы и создает барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен», — говорится в исследовании.
Для купирования рисков ЦБ готов вводить регулирование посреднической деятельности в экосистемах. Меры могут затронуть те организации, которые продвигают и продают через экосистемы продукты и услуги сторонних структур.
Какие экосистемы на базе банков существуют в России
За последние три года Сбербанк потратил на покупку активов для своей экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время, рассказал в интервью Forbes глава банка Герман Греф. В экосистему, в частности, входят портал «Домклик», сервис «Яндекс.Деньги», виртуальный оператор «СберМобайл», онлайн-маркетплейс «Беру!», онлайн-кинотеатр Okko, сервис заказа такси «Ситимобил», сервис доставки еды Delivery Club и онлайн-проект в сфере медицины DocDoc.
Тинькофф Банк разрабатывает проекты, не связанные с классическими банковскими услугами, с 2013 года, следует из данных Frank RG. Он имеет собственные сервисы «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Инвестиции», проекты для обслуживания сегмента МСБ «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Оплата», а также виртуального оператора «Тинькофф Мобайл». В экосистему также входят интеграции с партнерами, в том числе «Рамблер.Кассой» и «Афиша-Рестораны».
ВТБ начал создавать собственную экосистему в 2019 году, уже запустил собственного оператора связи «ВТБ Мобайл», а также тестирует проект в сфере недвижимости. Жилищная система ВТБ, как ожидается, будет представлять собой платформу для подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, а также ремонта.
Тинькофф Банк поддерживает подход регулятора, сказал РБК его представитель. «С нашей точки зрения, конкуренция между игроками и экосистемами должна идти не столько за счет масштаба бизнеса, сколько за счет конкуренции качества сервисов для клиента», — пояснил он. В Сбербанке отказались от комментариев.
РБК направил запрос в ВТБ.