Банк России увидел риски в создании банковских экосистем

Построение экосистем и ограничение для других участников рынка доступа к ним создает барьеры для развития конкуренции, следует из доклада ЦБ. Регулятор также усмотрел риски в росте влияния госбанков

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Развитие экосистем на базе банков может негативно влиять на конкурентную среду, сообщил Центробанк в докладе «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке». Из документа следует, что некоторые крупные игроки продают финансовые и нефинансовые продукты через экосистемы, ограничивая доступ других игроков к каналам дистрибуции.

«Это создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети, укрепляет позиции крупных игроков —администраторов экосистемы и создает барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен», — говорится в исследовании.

Для купирования рисков ЦБ готов вводить регулирование посреднической деятельности в экосистемах. Меры могут затронуть те организации, которые продвигают и продают через экосистемы продукты и услуги сторонних структур.