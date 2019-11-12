Сбербанк отказался подключаться к Системе быстрых платежей до конца года

Сбербанк отказался подключаться к Системе быстрых платежей до конца года

«Это физически невозможно сделать», — пояснил глава банка Герман Греф. Он пояснил, что подключение к СБП требует «существенной доработки 16 базовых систем» Сбербанка

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ до конца 2019 года, заявил глава банка Герман Греф. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это физически невозможно сделать, это требует у нас внутри банка очень существенной доработки 16 базовых систем», — сказал он. Греф добавил, что тестирование подключения к СБП начнется в январе 2020 года.

Установленный регулятором для крупнейших банков страны срок подключения к СБП истек 1 октября 2019 года. После этого ЦБ сообщил, что участниками системы стали 10 из 11 «системно значимых» банков, и позднее выдал Сбербанку предписание об устранении нарушения.

В ноябре ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку. «Надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», — говорила тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина.