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Сбербанк отказался подключаться к Системе быстрых платежей до конца года
«Это физически невозможно сделать», — пояснил глава банка Герман Греф. Он пояснил, что подключение к СБП требует «существенной доработки 16 базовых систем» Сбербанка
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Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ до конца 2019 года, заявил глава банка Герман Греф. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это физически невозможно сделать, это требует у нас внутри банка очень существенной доработки 16 базовых систем», — сказал он. Греф добавил, что тестирование подключения к СБП начнется в январе 2020 года.

Финансы
ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

Установленный регулятором для крупнейших банков страны срок подключения к СБП истек 1 октября 2019 года. После этого ЦБ сообщил, что участниками системы стали 10 из 11 «системно значимых» банков, и позднее выдал Сбербанку предписание об устранении нарушения.

В ноябре ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку. «Надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», — говорила тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за невыполнение в установленный срок законного предписания ЦБ на банк может быть наложен штраф в размере 500–700 тыс. руб., а на его должностных лиц — в размере 20–30 тыс. Кроме того, ЦБ может сам наложить на банк штраф за неисполнение принятых им нормативных активов и вынесенных предписаний. В этом случае, как указывали опрошенные РБК юристы, речь может идти о штрафе в размере от 1 млн до 10 млн руб.

Авторы: Артём Губенко, Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, Герман Греф, платежи
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Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
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