ЦБ зафиксировал снижение активности кибермошенников
Количество случаев хищения денежных средств во втором квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%, до 211,2 тыс., говорится в сообщении Банка России.
«Такая динамика объясняется снижением активности кибермошенников в отношении граждан с конца февраля и по апрель включительно. При этом с мая вновь наблюдается рост количества звонков и рассылок от злоумышленников», — указали в ЦБ.
По данным регулятора, общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками во втором квартале 2022 года, сократился на 5,5%, до 2,8 млрд руб. В то же время доля возвращенных украденных средств уменьшилась по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года — с 7,4% в 2021 году до 5% в 2022 году.
В конце июня Центробанк сообщил о новых мерах борьбы с мошенниками в интернете: с 1 октября клиенты банков смогут сами устанавливать запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Запрет можно будет установить как на отдельные услуги (переводы, онлайн-кредитование), так и на все операции. Помимо этого, Банк России предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники сообщала, что Центробанку в качестве новой меры борьбы с мошенниками также предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. руб. на промежуточных счетах, пока отправитель не пройдет дополнительную идентификацию. Сейчас при выполнении перевода через интернет-банк или приложение требуется ввести разовый код. Газета отметила, что при обработке жертвы методами социальной инженерии мошенники пытаются получить именно его.
В ответ ЦБ предложил вместо дополнительного подтверждения ввести двухдневный «период охлаждения», когда отправитель средств может отменить перевод.