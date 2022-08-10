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ЦБ ответил на идею блокировать переводы свыше ₽10 тыс.

ЦБ не поддержал введение дополнительного подтверждения переводов свыше ₽10 тыс.
Банк России вместо дополнительного подтверждения предложил ввести двухдневный «период охлаждения», когда отправитель средств может отменить перевод
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России рассмотрел предложение экспертов по борьбе с мошенничеством ввести дополнительное подтверждение и идентификацию при переводе средств, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. Представитель банка напомнил, что ЦБ ранее уже установил требования к идентификации, в том числе PIN-коды и СМС-пароли.

«Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы», — отметили в банке.

Банк России, в свою очередь, предлагает рассмотреть возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии.

Так, для этого при участии ЦБ был подготовлен законопроект, предусматривающий введение двухдневного «периода охлаждения». В течение двух дней отправитель средств может отменить перевод на счет тех, кто занимается выводом и снятием похищенных денег.

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Общество
Фото:fizkes / Shutterstock

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Центробанку в качестве новой меры борьбы с мошенниками предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. руб. на промежуточных счетах, пока отправитель не пройдет дополнительную идентификацию.

Сейчас при выполнении перевода через интернет-банк или приложение требуется ввести разовый код. Газета отметила, что при обработке жертвы методами социальной инженерии мошенники пытаются получить именно его.

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Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков сообщил «Известиям», что участники заседания экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ поддержали инициативу, так как необходимо принять дополнительные меры для снижения потерь граждан.

Зампред ЭС Эльман Мехтиев, в свою очередь, счел, что с помощью технологий сложно победить социальную инженерию, так как сам отправитель средств готов предоставить мошенникам значимую информацию.

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Финансы
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова также предположила, что двойное подтверждение было бы эффективно при оплате, когда стороны не доверяют друг другу.

В конце июня Центробанк сообщил о новых мерах борьбы с мошенниками в интернете: с 1 октября клиенты банков смогут сами устанавливать запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Запрет можно будет установить как на отдельные услуги (переводы, онлайн-кредитование), так и на все операции.

Помимо этого, Банк России предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов.

По данным ЦБ, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов путем денежных переводов 13,5 млрд руб. При этом кредитные организации вернули всего лишь 920,5 млн руб., или 6,8%.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на сессии ПМЭФ 14 июня сообщил, что в стране с начала года число случаев телефонного мошенничества выросло на 15–20%. После 24 февраля в течение месяца число случаев «равнялось нулю», но затем опять начало расти. Сегодня телефонное мошенничество составляет около 70% от того уровня, которое было в начале года.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
ЦБ идентификация подтверждение мошенники
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