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Финансы ,  
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ЦБ разрешит клиентам банков ограничивать онлайн-операции

Отменить или изменить запрет можно будет в любое время, обещают в ЦБ. Мера направлена на борьбу с мошенничеством
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 октября клиенты банков смогут сами устанавливать запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени, следует из заявления Центробанка. Запрет можно установить как на отдельные услуги — переводы, онлайн-кредитование, так и на все операции.

Этот сервис будет бесплатным. Чтобы им воспользоваться, необходимо написать заявление в свой банк (его форму и порядок направления кредитные организации определят сами). Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент сможет в любое время, говорится в сообщении ЦБ.

«Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

В регуляторе отметили, что для дополнительной защиты от кибермошенников банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

ЦБ предложил дать россиянам возможность запретить выдавать себе кредиты
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее Центробанк предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенничеству. Речь идет о тех случаях, когда кредит или заем оформляется онлайн или когда человек сам получает кредит под действием методов социальной инженерии и отдает его в руки злоумышленников либо кладет на чей-то счет, и деньги теряются, объяснил регулятор. В таком случае у граждан будет право поставить в бюро кредитных историй отметку с запретом выдавать им кредит.

До этого ЦБ еще предлагал обязать банки ограничить дистанционный доступ клиентам к их счетам, чтобы также защититься от мошенников. Первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев утверждал, что существенному сокращению хищений такая мера способствовать не будет, но отметил, что она серьезно затруднит возможность мошенникам влиять на клиента.

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Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Центробанк онлайн-банкинг мошенники

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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