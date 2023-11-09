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Финансы ,  
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ЦБ рассказал об интересе иностранцев к обмену активами

Зампред ЦБ Чистюхин: у иностранных инвесторов есть интерес к обмену активами
При этом диалога с иностранными регуляторами по обмену активами нет, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он рассчитывает, что заинтересованный в обмене зарубежный бизнес уговорит свои регулирующие органы на такие сделки
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Взаимный интерес к обмену активами между российскими и иностранными инвесторами есть и у российского бизнеса (брокеров, управляющих компаний и других профучастников рынка), и у иностранного, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах форума «Финополис», передает корреспондент РБК.

«С точки зрения бизнеса, как российского, так и иностранного, заинтересованность есть. И именно поэтому указ (об обмене активами с иностранцами. — РБК) был подготовлен, мы видим в нем определенную перспективу», — сказал Чистюхин. При этом диалога с иностранными регуляторами, которые должны согласовать сделки в рамках обмена, нет. «Иностранные регуляторы не готовы на сегодняшний день вести этот диалог», — констатировал он.

«Мы понимаем, что есть как заинтересованность российских участников помочь разблокировать часть средств своих клиентов, которые в ценных бумагах, замороженных за рубежом. Так есть и заинтересованность иностранных участников, у которых сегодня средства заморожены на счетах типа «С», попробовать убедить своих регуляторов, чтобы они дали разрешение на проведение такого обмена», — добавил Чистюхин.

8 ноября Владимир Путин подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами. Предполагается, что иностранные инвесторы на деньги со счетов типа «С» смогут приобрести иностранные ценные бумаги россиян, которые оказались заблокированы из-за санкций в отношении НРД. Сделки по выкупу будут совершаться путем торгов, порядок которых определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, говорится в указе. Под обмен попадут портфели российских инвесторов начальной стоимостью не более 100 тыс. руб. Банк России установит порядок взаимодействия брокеров с клиентами по этому вопросу, особенности идентификации нерезидентов, а также «режим специального транзитного счета депо владельца».

Необходимые для проведения обмена дополнительные решения и разъяснения регулятор примет «до конца года», уточнил первый зампред ЦБ. «Но это не означает, что мы будем иметь в ближайшее время некий практический проект», — добавил он.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Инвестиции Владимир Чистюхин Центробанк
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