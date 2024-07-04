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Финансы ,  
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ЦБ не увидел проблем для обмена активами из-за санкций на Мосбиржу

Введение блокирующих санкций в отношении Мосбиржи и ее структур не повлияет на процесс обмена активами между иностранцами и россиянами, считает зампред ЦБ
Московская биржа MOEX ₽238,6 +1,68% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Введение санкций США в отношении Московской биржи и входящих в ее контур организаций ничего «не добавляет» и «не убавляет» в процесс обмена активами между российскими инвесторами и иностранцами, сказал журналистам зампред Банка России Филипп Габуния в кулуарах Финансового конгресса.

«Со своей стороны я не понимаю, какая здесь может быть проблема. Что им (иностранным инвесторам. — РБК) может не понравиться, я не знаю», — отметил Габуния.

Он уточнил, что Мосбиржа «в данной ситуации никак не участвует». «С-деньги (деньги иностранцев на счетах типа С. — РБК) вообще хранятся в куче институтов, которые могут тратиться. А иностранные активы вообще хранятся в иностранных депозитариях», — пояснил зампред ЦБ. «Я предполагаю, что он (фактор санкций в отношении Мосбиржи. — РБК) [ничего] не добавляет и не убавляет [в процесс обмена]», — резюмировал Габуния.

Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В марте 2024 года в России начался процесс обмена активами между российскими и иностранными активами по указу № 944. Согласно утвержденному механизму, иностранные инвесторы на деньги со счетов типа С (на них им приходят выплаты по российским ценным бумагам) смогут выкупить у российских инвесторов заблокированные иностранные ценные бумаги.

Организатором обмена выступает брокер «Инвестиционная палата». По ее данным, россияне предъявили к выкупу активы на общую сумму 35 млрд руб. «В пул [для потенциального обмена] вошли наиболее популярные среди российских розничных инвесторов бумаги иностранных компаний, включая акции Alphabet Inc., Tesla Inc. и Microsoft Corp.», — рассказывали в «Инвестиционной палате». Из этих активов брокер сформировал 100 лотов, которые будут предложены иностранцам к выкупу. 5 июля «Инвестиционная палата» завершит сбор заявок на лоты от иностранцев, после чего определит результаты сделок, ранее говорили там.

Введение санкций США в отношении Мосбиржи и входящих в ее контур Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) отразилось на разблокировке активов россиян в Euroclear по лицензиям Казначейства Бельгии, писал РБК. Западный депозитарий взял паузу в проведении операций для получения разъяснений от своих регуляторов, сообщали юристы. Они допускали, что после санкций США на Мосбиржу для разблокировки может понадобиться две лицензии — лицензия бельгийского регулятора и лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Это сделает процесс разблокировки более сложным и дорогим, предупреждали эксперты.

Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Мосбиржа, НРД и НКЦ попали под блокирующие санкции США 12 июня 2024 года. Введение ограничений в отношении НКЦ и торговой площадки привело к тому, что на бирже были остановлены торги долларом и евро. Теперь вместо биржевого курса для установления официального курса ЦБ использует данные по валютным операциям банков.

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* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Мосбиржа санкции НРД
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