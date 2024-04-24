Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян

Clearstream напомнил клиентам о санкциях и отказался поддерживать предложенный Москвой механизм выкупа ценных бумаг. Эксперты разделились в мнении о том, как это решение повлияет на процесс

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Люксембургский депозитарий Clearstream не будет помогать при процессе выкупа зарубежными инвесторами заблокированных ценных бумаг у российских владельцев, предупредила компания 17 апреля. Первыми на это обратили внимание «Ведомости».

«Данная информация предоставляется для уведомления пострадавших клиентов о растущем риске для активов клиентов и связанных с ними депозитов в России, и Clearstream Banking не будет оказывать никакой поддержки в связи с этими процедурами. Напоминаем клиентам об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции», — сказано в сообщении.

Выкуп заблокированных активов стартовал месяц назад, 25 марта, его планируется завершить к осени. Российские частные инвесторы вправе подавать заявки на выкуп бумаг до 100 тыс. руб., иностранные граждане могут приобретать их деньгами со спецсчетов типа С и выводить из России без дополнительных разрешений. Сбор заявок от российских инвесторов продолжится еще две недели, до 8 мая.

Аналогично Clearstream относится к указам президента России № 95, № 198 и № 665, направленным против международных санкций. Депозитарий начал консультации с юристами и профильными ведомствами для более ясного понимания вероятных последствий этих действий Москвы и использования всех возможных способов защиты активов своих клиентов, чтобы снизить риски любого ущерба и неверного использования.

Указ № 95 подписан в марте 2022 года. Согласно ему, активы, которые хранились на российских счетах иностранных депозитариев, перевели на специальные счета С и заблокировали их. Указ № 665, появившийся спустя полтора года, предусматривал выплату дохода российским инвесторам за счет средств со спецсчетов типа И, куда переводят положенные зарубежным гражданам выплаты по суверенным еврооблигациям России. Третий указ под номером 198 определил порядок выплат денег на счетах С, которые положены российским инвесторам по отечественным бумагам, учитывавшимся в депозитариях других стран.

Позиция люксембургского депозитария по выкупу бумаг говорит о невозможности их дальнейшего перевода внутри Clearstream со счетов российских держателей на счета зарубежных, пояснила газете юрист фирмы «Томашевская и партнеры» Валерия Зибарева. Она предположила, что таким образом механизм становится неосуществим как минимум для некоторых инвесторов. Такое решение было ожидаемым, учитывая, что Clearstream все еще не идет на сотрудничество в вопросе разморозки активов российских лиц, оценила юрист. В этом деле «более лояльно» себя проявляет бельгийский депозитарий Euroclear.

В Clearstream содержится примерно 20% всего объема заблокированных активов, полагает глава направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский. По его словам, большая часть активов — в Euroclear.

Вместе с тем в «Инвестпалате» не думают, что позиция Clearstream отрицательно скажется на механизме выкупа, поскольку разрешение на перевод ценных бумаг в зарубежный депозитарий выдает не конкретный депозитарий, а местный регулятор и нерезиденты будут обращаться именно туда.

По результатам прошлого года общая сумма исковых требований в российских судах к европейскому депозитарию Clearstream выросла примерно до €74 млн. Общая сумма требований в российских арбитражах против европейских депозитариев Clearstream и Euroclear, по подсчетам «РБК Инвестиций» на основе открытых данных, по состоянию на 17 февраля составляла 689,5 млрд руб., тогда как в прошлом августе этот показатель превышал 200 млрд руб.