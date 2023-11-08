Путин подписал указ об обмене активами инвесторов в пределах ₽100 тыс.

Владимир Путин подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами. Он затронет активы на сумму до 100 тыс. руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Схема, которая должна привести к обмену замороженными активами российских инвесторов с иностранцами, затронет активы на сумму до 100 тыс. руб, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного вечером 8 ноября.

Механизм начал обсуждаться в августе, когда глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ЦБ и правительство подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов россиян для обмена на отечественные. ЦБ уточнял, что это затронет в основном розничных инвесторов, а источники РБК уже тогда отмечали, что порогом вложений может стать сумма в 100 тыс. руб. Силуанов подчеркивал, что на первом этапе власти планируют разблокировать счета типа «С», где хранятся замороженные активы иностранцев, на сумму порядка 100 млрд руб. Таким образом, согласно этой схеме, власти должны разморозить иностранные деньги в России, а отечественные инвесторы — получить их взамен замороженных за рубежом бумаг.

В указе Путина говорится, что регулировать механизм будет ЦБ. Совет директоров Банка России установит порядок взаимодействия брокеров с клиентами по этому вопросу и особенности идентификации нерезидентов. При этом организаторам торгов (то есть биржам) будет запрещено взимать с физлиц плату за совершение таких сделок.

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