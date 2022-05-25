Песков назвал укрепление рубля поводом для особого внимания

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Снижение курса доллара — повод для особого внимания правительства и знак усиления рубля, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещания по экономическим вопросам. Это безусловно повод особого внимания, вот этот процесс усиления рубля. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», — сказал представитель Кремля.

Материал дополняется