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Володин после запрета США обслуживать долг посоветовал привыкать к рублю

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума РФ)

Россия после решения США не продлять лицензию на обслуживание внешнего долга будет платить по госдолгу в рублях, все необходимые денежные средства у нее есть, заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — отметил Володин.

По его словам, США «искусственно запретили» выплаты в долларах, чтобы создать России проблемы. Володин также отметил, что для оплаты госдолга в рублях сложилась хорошая конъюнктура, поскольку российская валюта укрепилась.

США запретили России обслуживать внешний госдолг
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25 мая по времени Вашингтона (7:00 мск) истекла генеральная лицензия Минфина США, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг.

По данным Bloomberg, следующие выплаты по евробондам российского Минфина намечены на 23 июня (долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках) и затем 24 июня (долларовые бумаги без валютных альтернатив).

В конце февраля американский Минфин запретил осуществлять операции с российским Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. В марте российское финансовое ведомство приняло временный порядок осуществления выплат в иностранной валюте. Согласно ему, если иностранный банк не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, то Минфин проведет выплаты в рублях по курсу банка России на день платежа.

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Кремль указывал, что оснований для реального дефолта России нет, поскольку у страны есть средства для оплаты долгов. При этом теоретически искусственно «может быть организована какая-то дефолтная ситуация», пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
внешний долг госдолг рубли доллары Вячеслав Володин
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